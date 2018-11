iOS'un uygulama marketi App Store'da kısa süreliğine yapılan indirimler, kullanıcıların oldukça ilgilerini çekiyor.

App Store, iOS platformunda bulunan cihazların uygulamalara erişmelerini sağlayan yegane market. Yakın zamanda Apple, App Store Türkiye'deki uygulamaların çoğuna oldukça yüksek zamlar uyguladı. Kullanıcılar bu durumdan memnun olmaz iken Apple, herhangi bir geri dönüş yapmadı. Hâl böyle olunca kullanıcılar, App Store'da gerçekleşen fırsatları yakından tekip eder oldu. Bu yazımızda sizlerle App Store'da kısa süreliğine ücretsiz 7 uygulamayı paylaştık.

1. Instacall – Smart Dialer

Arama ekranınız için bir alternatif olan Instacall – Smart Dialer; daha çok eski nesil telefonlarda bulunan T9 desteğiyle kişileri bulmanızı oldukça kolaylaştırıyor. Normal satış fiyatı 2.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

2. Bomb: A Modern Missile Command

1980'lerin retro ortamına oyuncuları geri döndüren Bomb: A Modern Missile Command, şehri roketler ile bombardımandan korumanızı gerektiriyor. Normal satış fiyatı 2.99$ olan ve kısa zamanda oynanabilecek en eğlenceli oyunlardan da birisi olan Bomb: A Modern Missile Command, kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

3. iWheel Decision Maker Decide

Karar verirken zorluk çeken kişiler için tasarlanmış olan iWheel Decision Maker Decide; etkinlikler tek tek girildikten sonra "seç" butonuna tıklanması ile rastgele bir maddenin sizin yerinize seçilmesi mantığıyla çalışıyor. Normal satış fiyatı 1.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

4. Grocery/Shopping List Pro

Market alışveriş listenizi kolayca oluşturup, satın aldığınız malzemelerin üzerini de kolayca çizebilmenizi sağlayan Grocery/Shopping List Pro market uygulaması ile hayatınız kolaylaşacak. Normal satış fiyatı 2.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

5. Clash Warlords

Heroes of Might and Magic oyun serisine benzerliği bulunan Clash Warlords, savaşın ancak, tıpkı satranç gibi, stratejiyle kazanılabileceğini kullanıcılarına öğretiyor. Yapay zekaya karşı veya PvP seçeneğiyle oynanabilen Clash Warlords, zamanınızı eğlenceli bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

6. Big Truck - Mine Express Racing

Klasik bir kamyon oyunu olan Big Truck - Mine Express Racing, malzemeleri güvenli bir şekilde, engebeli araziye dikkat ederek, hedef noktaya ulaştırmaya dayanan; boş zamanınızda eğlenebilmenizi sağlayan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Normal satış fiyatı 1.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

7. Beautiful Monsters – Stickers

iMessage'da kullanabileceğiniz çıkartma paketi ile konuşmalaranızı eğlenceli ve daha renkli bir hale getirebilirsiniz. Çıkartma paketini edinmek için ilk olarak iMessage'da bulunan App Store ikonuna tıklayın. Arama sekmesinden Beautiful Monsters'ı aratıp indirme tuşuna basın. Bu işlemin ardından, çıkartmalarınız iMessage konuşmalarınızda kullanabilmeniz için sohbete eklenecektir. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

Ülkemizin App Store'unda kullanıcıları ayağa kaldıracak düzeyde yapılan yüksek zamlar sonrası bu tür fırsatları kaçırmamak, her kullanıcı için faydalı olacaktır.