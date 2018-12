90 TL Olan 2 Oyun, Steam'de Hafta Sonu İçin Ücretsiz Oldu

Toplam değeri 90 TL olan ve kısa bir süreliğine ücretsiz oynayabileceğiniz iki adet oyunu haberimizde bulabilirsiniz.

Steam’in indirimleri tükenmek bilmiyor. Oyun tutkunlarını devamlı olarak yeni oyunlarla tanıştıran Steam, bu hafta sonu THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION ve The Crew™ 2 oyunlarını ücretsiz şekilde kullanıcılarına sunuyor.

The Crew™ 2

Amerikan motor sporları dünyasına adım atacağınız oyunda Amerika’nın dört bir yanındaki yerleri keşfedeceksiniz. Aslında “yer” kavramı biraz yanlış olabilir çünkü heyecanınız yalnızca karada değil, denizde ve havada da son hızıyla devam edecek. Eminiz daha önce karada çok iyi yarışlar yapmışsınızdır, peki, denizde ve havada kendinizi kanıtlayabilecek misiniz?

Oyunu ücretsiz şekilde oynamak için Steam hesabınız varsa buraya tıklayabilirsiniz. Eğer Steam’iniz yoksa bu bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION

Gardınızı alın ve en güçlü kim kanıtlayın! Yeni karakterleri ve görselleriyle nefesinizi kesmeye hazır oyunda rakiplerinizi yenmek için yalnızca güçlü değil aynı zamanda da yetenekli olmanız gerekiyor. Eğer gerekli donanımlara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız hızlı olun, rakibiniz beklemeye koyuldu bile.

Oyunu ücretsiz şekilde oynamak için Steam hesabınız varsa buraya tıklayabilirsiniz. Eğer Steam’iniz yoksa bu bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Tekrardan hatırlatalım, haberimizde yer verdiğimiz bu iki oyun sadece hafta sonu oynanmak üzere ücretsiz olarak veriliyor. Yani oyunları istediğiniz kadar oynamanız mümkün değil.