App Store'da normalde ücretli olup, kısa bir süreliğine ücretsiz olan uygulamaları sizler için derledik.

Genel olarak Apple kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri kaliteli bir içeriği hiç bir şekilde ücretsiz bulamamaları oluyor. Bu da doğru denebilecek bir şikayet diyebiliriz çünkü App Store üzerinde çoğu uygulama ücretli bulunmakta, ücretsiz uygulamalar ise diğerlerine kıyasla tüm ihtiyaçları karşılamıyor. İşte bu durumda yaşanan kaybı en minimuma indirebilmek için sizlere sınırlı bir zaman içerisinde ücretsiz olan uygulamaları derliyoruz. Buyrun direk listemize geçelim.

Net Status - Server Monitor

Normal Fiyat : $3.99

Eğer ki birden çok internet sahibi iseniz veya yönlendirici vb. araçlar kullanıyorsanız bu uygulama sizin işinizi oldukça iyi bir şekilde görecektir. Özellikle de internetinizi bir kaç kişi ile paylaşıyorsanız, internet ağınız üzerinde neler döndüğü hakkında tam bir bilgi sahibi olabilmeniz için bu uygulama tam size göre.

Wallpaper Fix

Normal Fiyat : $0.99

Siz de arkaplan fotoğraflarınızı ayarlamakta zorlanıyor musunuz? Özellikle beğenip seçtiğiniz fotoğrafları arkaplan olarak ayarlamaya çalışırken fotoğrafın bir anda yakınlaşması ve büyümesi gibi saçma sorunlar canınızı sıkıyor mu? Eğer cevabınız evet ise bu uygulama tam size göre. Elinizdeki tüm fotoğrafları mükemmel bir arkaplan ayarlarına göre düzenleyip size ek olarak çıktısını sunuyor. Uygulamayı hemen şimdi indirip istediğiniz fotoğrafı kusursuz bir arkaplan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

Remote Drive for Mac

Normal Fiyat : $4.99

iPhone ya da iPad cihazınızı şimdi Mac aygıtınıza bağlayın ve Mac dosyaları için tüm yetkileri verin. Sonrasında ise iOS cihazınızda tüm dosyalara istediğiniz zaman erişme hakkına sahip olacaksınız ve her yere bilgisayarınızı taşımak zorunda kalmayacaksınız. Eğer ki siz de bilgisayarınızdaki dosyalara anlık olarak erişmeye ihtiyaç duyuyorsanız ve bunu her istediğinizde yapamıyorsanız bu uygulama ile sorununuzu rahatça çözebilirsiniz.

Commander Compass

Normal Fiyat : $5.99

Dağ bayır gezmeyi sevenlerdenseniz ve internet çekme sorunu ile yüz yüze sık bir şekilde geliyorsanız bu sizin için mükemmel bir araç olabilir. Tamamen internetsiz bir şekilde GPS hizmeti sunan uygulama; harita, hız ölçer, mesafe ölçer, bulunduğunuz koordinat gibi bir çok detayı sunabiliyor. Tabii ki bunlar için belirli ön indirmeler yapmanız gerekiyor.

Dude! Look At That Car!

Normal Fiyat : $0.99

Siz de hiç ailenizin ya da arkadaşlarınızdan birinin arabası ile dalga geçip onları korkutmayı düşündünüz mü? İşte şimdi bunu oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yalnızca şaka yapmak istediğiniz arkadaşınızın ya da kişinin arabasının park halindeki fotoğrafını çekin ve uygulama ile bir çok çeşidi olan hasarı verin. Üstelik oldukça gerçekçi sonuçlar çıkarabiliyor. Bu uygulama ile bir çok arkadaşınızı kandırabileceğinize emin olabilirsiniz.