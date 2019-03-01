Play Store, her hafta yapmış olduğu oyun ve uygulama indirimlerine devam ediyor. Listemizde yer alan 10 adet ücretsiz oyun ve uygulamaya göz atmanızı öneririz.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Google Play Store çeşitli indirimler ve benzer sürprizler yapıyor. Google Play Store'da bu hafta ücretsiz olan ve beğeneceğinizi düşündüğümüz 10 adet oyun ve uygulama listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Digital Dashboard GPS Pro

Normal fiyatı: 3,59 TL

Yolculuklarınızı daha detaylı ve kayıt edilebilir hale getirmek istiyorsanız Digital Dashboard tam size göre olabilir. Uygulama, yolculuklarınızda ne kadar hız yaptığınızı harita üzerinde sizinle paylaşarak ve kaydederek birçok istatistiği sizinle paylaşıyor.

2. Purple Player Pro: Müzik Çalar Uygulaması

Normal fiyatı: 15,99 TL

Android kullanıcılarının ortak derdi olan müzik dinleme eylemini fazlasıyla özelleştirilebilir şekilde çözen Purple Player, dinlemekte olduğunuz şarkıların hız ayarına bile müdahale etmenize olanak sağlıyor. Üstelik uygulamanın teması üzerinde de oynamalar yapabiliyorsunuz.

3. Protector - Parental control & Child lock

Normal fiyatı: 10,99 TL

Ebeveynlerin oldukça işine yarayacak bu uygulama, akıllı telefonları çocukların elindeyken daha güvenli hale getiriyor. Normalde 10,99 TL fiyat etiketine sahip uygulamanın ücretsizken kaçırılmaması gerektiğini düşünüyoruz.

4. QR Kod Okuyucu Hızlı Yanıt Kod Okuyucu Pro

Normal fiyatı: 10,99 TL

QR kodları okumaya yarayan birçok uygulama bulunuyor. Diğer uygulamalar sadece kamerayı kullanarak herhangi bir ayarı olmadan çalışsa da bu uygulama sayesinde tarattığınız kodu ürün olarak ya da internet araması olarak farklılaştırabiliyorsunuz.

5. Crossy Block Road 3d

Normal fiyatı: 0,99 TL

Arcade türdeki oyunları seven kişiler için güzel bir zaman geçirici olacağına inandığımız Crossy Block Road, normal fiyatı çok pahalı olmasa da bir süreliğine ücretsiz olarak kullanıcıları bekliyor olacak.

6. A-2481

Normal fiyatı: 1,09 TL

Grafiklerinin güzelliğiyle kullanıcıların ilgisini çeken A-2481, akıllı telefonunda korku oyunu oynamayı sevenler için en ideal seçimlerden biri olabilir.

7. Freelancer Simulator Inc: Game Dev Money Clicker

Normal fiyatı: 1,00 TL

Mobil simülasyon oyunlarına ilgiliyseniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Tüm zamanların en iyi mobil simülasyon oyunu denilerek iddialı bir şekilde mağazada yer edinen oyun, bir süreliğine tamamen ücretsiz olarak kalacak.

8. Muksi

Normal fiyatı: 20,99 TL

Bulmaca oyunlarını sevenleri bu tarafa alalım. Muksi, basit bir platform bulmacası gibi görünse de liderlik tablosunda yer edinmek için fazlasıyla yorulmanız gerekebilir.

9. Super Ice Slider™

Normal fiyatı: 6,19 TL

Listenin ikinci arcade oyunuyla karşınızdayız. Oldukça güzel tasarlanmış olan arayüzüyle ve keyifli oynanışıyla kullanıcıları mutlu edeceğini düşündüğümüz Super Ice Slider, 6,19 TL'lik fiyatından bir süreliğine tamamen ücretsiz hale geldi.

10. Zenge

Normal fiyatı: 2,99 TL

Listenin diğer bir bulmaca oyunuyla birlikteyiz. Zorluğunun sizi tatmin edeceğini düşündüğümüz Zenge, telefonu ısınana kadar bulmaca çözmek isteyenler için birebir.

Bu haftanın birçok ücretsiz oyun ve uygulamasından bizim seçtiklerimiz bu şekildeydi. Her hafta olduğu gibi diğer haftalarda da ücretsiz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer oyun ve uygulama haberlerini kaçırmamak için takipte kalabilirsiniz.