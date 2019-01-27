Android cihazınızda kullandığınız uygulamalarda hep aynı ikonları görmekten sıkıldınız mı? Eğer cevabınız "Evet" ise Google Play Store indirimlerinde, normalde toplam değeri 18 TL olan fakat kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirebileceğiniz ikon paketlerine göz atmak isteyebilirsiniz. Listemizde 4 farklı ücretsiz ikon paketi bulunuyor.

Ana ekran tasarımının, kilit ekranı resminin ve uygulama ikonlarının değişimi, kullanıcılara adeta yeni bir telefon kullanıyormuş hissi verebilir. Geçtiğimiz günlerde başlayan Google Play Store indirimlerinde, değişikliği seven kullanıcılar da düşünülmüş durumda. İndirimlerin kısa bir süre geçerli olduğunu ve indirmek için acele etmeniz gerektiğini belirterek hemen 4 ücretsiz ikon paketine göz atmaya başlayalım.

1. Ronio - Icon Pack

Önceki fiyatı: 2.89 TL

1.350'den fazla ikonu içinde barındıran Ronio, birçok başlatıcıyla da uyum içinde çalışıyor. Reklam içermeyen, aylık olarak güncellenen ve kullanıcılara kolay bir kullanım sunan uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2. Oreo - Icon Pack

Önceki fiyatı: 8.39 TL

4200'den fazla ikona sahip Oreo'da 40'dan fazla duvar kağıdı da kullanıcılara sunuluyor. Bir uygulamaya birden fazla ikon alternatifi sunan bu paket, içerisinde dinamik takvimler de içeriyor. Nova, Apex, ADW, ABC, Evie, Solo, Next, Holo ve daha birçok başlatıcıyla uyumlu olarak çalışan Oreo'yu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

3. Zoro - Icon Pack

Önceki fiyatı: 3.49 TL

1.150'den fazla uygulama için farklı farklı ikonlara sahip olan Zoro, reklam içermemesi özelliğiyle diğer ikon paketlerine göre avantajlı bir paket. Çoklu başlatıcı desteği de sunan Zoro; Apex, ADW, Go, TSF, Holo, Nova, Holo for ICS, Lucid, Pro, KK ve daha birçok başlatıcıyla uyumlu çalışıyor. Kısa süreliğine ücretsiz olacak Zoro'yu indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

4. Morent - Icon Pack

Önceki fiyatı: 3.49 TL

Oldukça renkli ikonlar sunan Morent, 1.350'den fazla ikonu kullancılara sunuyor. Çoklu başlatıcı desteği bulunan Morent, reklam içermiyor. Hafızada az yer kaplayan ve kolay kullanım vadeden Morent'ı siz de aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Google Play Store'da indirime giren ikon paketlerini sizler ile paylaştığımız listemizin sonuna geldik. Eğer bu haftanın diğer indirimlerini henüz incelemediyseniz, aşağıdaki haberimize kesinlikle göz atmalısınız. Önümüzdeki günlerde uygulama mağazalarındaki indirimleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)