Kısa Süreliğine Ücretsiz Hale Gelen 3 Android Oyun

Google Play Store'da daha çok nostalji severlere hitap edebilecek olan üç oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Çevrim içi uygulama mağazaları, oyunlar ve uygulamalar için zaman zaman indirimler yapıyor hatta bazen ücretli oyunlar ve uygulamalar kısa süreliğine tamamen ücretsiz hale gelebiliyor. Biz de sizler için Google Play Store’da yer alan, toplam değeri 33 TL olan ve kısa süreliğine ücretsiz hale gelen üç oyun seçtik.

Mystick Guardian VIP: Old School Action RPG - 21,99 TL​

Doksanlarda oldukça popülerlik kazanan JRPG türünden esinlenilerek yaratılan bu rol yapma oyunu, müzikleri ve grafikleriyle sizi tekrar o yıllara götürecek. Rol yapma oyunlarını sevenler ve doksanlar nostaljisini cep telefonlarında yaşamak isteyenler için oldukça ideal bir oyun.

Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner - 5,59 TL​

2 boyutlu bir rol yapma oyunu olan Buff Knight Advanced, 8 bit grafik ve ses tasarımı, 2 farklı oynanabilir karakteri ve düşmanlara karşı geliştirebileceğiniz farklı taktiklerle size keyifli saatler geçirme vaadinde bulunuyor. 1 milyondan fazla yüklenmeye sahip olan oyun, Kore’de yılın bağımsız oyunu ödülünün de sahibi oldu.

Cannon Master VIP - 5,69 TL

Oldukça hızlı bir oynanışa sahip olan ‘arcade’ türündeki bu oyunda güçlü füzeler oluşturabiliyor, bu füzeleri geliştirebiliyor ve gökyüzünden gelen düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Cannon Master VIP’yi otobüste, metroda, durakta oynayarak vaktin daha çabuk geçmesini sağlayabilirsiniz.