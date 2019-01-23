Toplam Fiyatı 35 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 'Premium' Android Oyun

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Toplam Fiyatı 35 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 'Premium' Android Oyun
Android kullanıcıları için, kısa süreliğine ücret ödemeden sahip olabilecekleri oyunları listeledik.

Google Play Store'da kullanıcıları memnun edecek indirimler ve kampanyaların sık sık gerçekleştiğini haberlerimizden biliyorsunuz. Bu hafta da bonkör davranan Play Store'da, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyen oyunları derledik. Oyunların yeniden ne zaman ücretli olacağı belli değil; bu yüzden elinizi çabuk tutmanız gerekebilir.

Beast Towers TD

Kule savunması türü strateji oyunlarını sevenler için harika bir yapım. Kesinlikle deneyiniz.

Hardboiled

İzometrik açıdan oynanan rol yapma oyunlarını seviyorsanız Hardboiled'a bayılacaksınız.

GoBotix

GoBotix, bulmacaları çözerken farklı boyutlardan düşünmenizi gerektiren muhteşem bir oyun.

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Serbest bir çalışandan dünyanın en zengin insanı olma yoluna doğru ilerlediğiniz keyifli bir yapım.

Sudoku Bulmaca Ultimate

Klasik Sudoku keyfini oldukça keyifli ve güzel grafiklerle yaşayacaksınız.

Magnet Balls

Zuma ve benzeri oyunları seviyorsanız Magnet Balls sizin için bağımlılık yapıcı olabilir.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/deal-free-paid-premium-android-games-google-play-sale_id113045
Etiketler: android, premium
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