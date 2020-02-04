Araştırmaya Göre Toplumsal Statü 7 Kelimeyle Anlaşılabiliyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre kıyafetlerimiz ve satın aldıklarımızın dışında, yabancılarla yaptığımız konuşmalarımız da toplumsal statümüzü ele veriyor.

İnsanların ne giydikleri veya ne satın aldıkları, başta gelen statü sembolleri arasında yer alıyor. Yeni bir araştırmaya göreyse kişilerin statüsünü belirlerken hangi kıyafetleri giydiğinden ya da hangi otomobillere bindiğinden daha başka unsurlar da kullanılabilir.

Kaliforniya San Francisco Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı deneyde, karşılıklı etkileşim esnasında toplumsal statüyü gösteren sözlü ve sözlü olmayan işaretler incelendi. Deneye katılan insanlar; 20 Facebook fotoğrafına baktılar, deneklerin başka insanlarla etkileşimde olduğu 60 saniyelik videolar izlediler ve katılımcılardan 7 kelime dinlediler. Deneyde amaç, katılımcıların yabancıların toplumsal merdivenin hangi basamağında durduğunu kesin olarak tespit edip edemeyeceğini gözlemlemekti.

7 kelimeyle toplumsal statü tahmini:

Bilim insanlarının elde ettikleri sonuçlara göre fotoğraflardan ve videolardan ziyade konuşmalar, ekonomik arka planı yansıtan en kesin gösterge. Üstelik bu kelimelerin bir bağlam içerisinde olması bile gerekmiyor. Konuşmacıları eğitim becerilerine ve mesleklerine göre farklı toplumsal sınıflara ayıran araştırmacılar, bu kişilerin dile getirdiği ‘and’ (ve), ‘from’ (-den beri), ‘thought’ (düşünce), ‘beautiful’ (güzel), ‘imagine’ (hayal etmek), ‘yellow’ (sarı) ve ’the’ (İngilizce'de kelimeyi nitelemek için kullanılan bir ifade) sözcüklerini başkalarına dinlettiler.

Bu 7 birbiriyle ilgisiz kelimeyi dinleyen yabancılar, katılımcıların toplumsal sınıfını yüksek oranda başarıyla belirlediler. 7 kelime çalışması, toplumsal sınıfların her yerde olduğunu gösteren önceki çalışmaların üzerine kuruldu. Bu çalışmalardan birinde, bir insanın zengin ya da yoksul olup olmadığını sadece yüzlerine bakarak dahi anlayabileceğimiz gözlemlenmişti. Başka araştırmalar da sesimizin toplumsal statümüzün göstergesi olduğuna dair bulgular ortaya koymuştu.

Araştırmacılar, konuşmalardaki farklılıkların toplumsal ve ekonomik engelleri aşmayı daha da zorlaştırdığını çünkü benzerliğin hoşlanmayı tetiklediğini hatırlatıyorlar. İnsanlar, kendileri gibi olan insanlarla etkileşime geçmeye ve bir araya gelmeye eğilimlidirler.