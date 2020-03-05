Toptalent Dijital Kariyer Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

Genç yeteneklere şirketleri daha yakından tanıma fırsatı sunan Toptalent Dijital Kariyer Fuarı, şirketlerin de doğru yetenekleri bünyelerini katmalarını sağlayacak. 6 Mart’ta gerçekleşecek etkinlik hakkında detaylar haberimizde.

Toptalent Dijital Kariyer Fuarı, yeni mezunlara ve genç yeteneklere kariyer yolculuklarında rehberlik etmeyi amaçlıyor. Yetenekler etkinlik boyunca şirketleri yakından tanıma fırsatı bulacak. Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleri Toptalent Dijital Kariyer Fuarı’nda yeteneklerle birebir görüşecek, kariyer fırsatlarını paylaşacak ve şirketleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayacaklar.

Toptalent Dijital Kariyer Fuarı’nın Türkiye’de yetenekleri şirketlere kazandırmaya yönelik çalışmalar üzerinde büyük bir etki yaratacağını vurgulayan toptalent.co kurucu Ortağı Ahmet Yüce, fuara ilişkin olarak, “toptalent.co olarak en iyi yetenekler en iyi şirketlerle dijitalde bir araya getirmeye devam ediyoruz. Toptalent Dijital Kariyer Fuarı yeni mezunlara ve genç profesyonellere pek çok fırsat sunacak. Tüm genç yeteneklerin 6 Mart tarihinde fuara katılan şirketleri dikkatle takip etmelerini öneriyorum.” şeklinde konuştu.

6 Mart tarihinde iş dünyasına hazırlanan ya da kariyer basamaklarında daha yukarıları hedefleyenleri deneyimli iş insanlarıyla bir araya getirecek Dijital Kariyer Fuarı hakkında detaylı bilgi almak ve programları takip etmek için toptalent.co web sitesini ziyaret edebilirsiniz.