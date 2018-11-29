Total War: ATTILA Steam'de %80 İndirimle Sadece 16 TL

Total War serisinin oyunlarından Attila, Steam'de %80 indirimle sadece 16 TL'den satın alınabilir durumda.

Tarih yaşanmışlığı odaklı strateji oyunları sevenlerin vazgeçilmezi olan Total War'ın 2015 yılında çıkan Attila oyunu, Steam'de %80 indirime girdi. Sadece oyun için değil, aynı zamanda oyunun DLC'leri (eklentileri) için de %66'lık bir indirim yapan Steam, oyunseverlerin gönüllerini çaldı.

Total War serisi, gerek strateji yöntemleri gerekse grafik kalitesi ile oyuncuları cezbediyor. Oyunu oynarken hem eğlenen hem de tarihi öğrenen oyuncular, Attila oyununda karanlık çağlarda kıyamet benzeri bir kargaşanın yaşandığı döneme, milattan sonra 395 yılına geri gidiyor. Total War: Attila için yayınlanan DLC'ler ile de oyuncular, oyunun halihazırda mükemmel atmosferini daha da iyileştiriyor. DLC'lerin indirimli fiyatları ise aşağıdaki gibi:

Slavic Nations Culture Pack 5,10 TL Age of Charlemagne Campaign Pack 8,16 TL Empires of Sand Culture Pack 5,10 TL The Last Roman Campaign Pack 8,16 TL Blood & Burning 6,00 TL Longbeards Culture Pack 5,10 TL Celts Culture Pack 5,10 TL Viking Forefathers Culture Pack 5,10 TL

Normalde - DLC'leri ile birlikte - 210 TL'ye sahip olabildiğiniz Total War: Attila'ya, bu muhteşem indirimlerle, sadece 63 TL'ye sahip olabilirsiniz. Eğer sadece oyunu almak isterseniz; Total War: Attila'nın fiyatı 80 TL'den, kısa bir süreliğine, 16 TL'ye düşmüş durumda. Bu bağlamda elinizi çabuk tutmanızda fayda var.