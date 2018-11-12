Daha önce 3 uzun metraj, 2 kısa metrajla karşımıza çıkan Toy Story serisinin 4. filminin tanıtım videosu yayınlandı.

Büyük küçük herkesin severek izlediği Toy Story serisinin son filminin üstünden 8 yıl geçti. İlk filmi 1995 yılında çıkan filmin devamı, 4 yıl aradan sonra çıkmıştı. Bu iki filmden sonra uzun bir süre ses çıkmayan serinin 3.filmi, 11 sene sonra 2010’da gelmişti. Daha sonra 2013 ve 2014’te 20 dakikalık 2 tane de kısa filmi gelmişti.

Woody, Buzz, Jessie gibi ana karakterlerimizin yanında eğlenceli karakterler de bulunan serinin 4.filminde ise ekibimize Forky isimli bir karakter daha katılıyor. Sinopsisi belli olan serinin son filmi, bir yolculuk hikayesi olacak ve Woody arkadaşlarıyla birlikte dünyanın bir oyuncak için ne kadar büyük olduğunu keşfedecek.

2019 yazında çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise çıktığı yılın en beğenilen filmlerinden olan Inside Out’un senaristi Josh Cooley olacak. Birleşik Krallık ve ABD’deki vizyon tarihi ise 21 Haziran.