Woody, Buzz ve eski ekibi bir araya getirecek olan Toy Story 4'ün ilk kısa fragmanı yayınlandı.

Toy Story 4 filmiyle ilgili güzel gelişmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni filmde Keanu Reeves'in Duke Kaboom'u seslendireceğinin açıklanması haberinin ardından, oldukça keyifli bir fragman da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanın daha ilk sahnesinde ilk dikkat çeken şey, 3D animasyon konusunda Pixar'ın artık çıtayı ulaşılması güç bir seviyeye çektiği oluyor. Daha önce herhangi bir çizgi animasyonda bu kadar gerçekçi bir görselliğe denk gelmemiştik.

Bo Peep'in yeni görünüşünü ve tanışacağımız Ducky ve Bunny gibi karakterleri bir kenara bırakırsak, klasik bir Toy Story eğlencesi var karşımızda. Filmde geri dönüşüm projesiyle hayata gelen Forky'nin bir oyuncak oluşunu asla kabul etmemesi ve devamında yaşadığı eğlenceli maceralar işlenecek. Filmin 21 Haziran'da ülkemizde gösterime girmesi bekleniyor.