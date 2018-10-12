Toyota yaklaşık 700 adet aracını arka tekerlerinin çıkma ihtimaline karşı geri topluyor.

Toyota basın duyurusunda “Üretim sürecindeki bir hatadan dolayı arka akstaki yataklarda bulunan cıvatalar yeteri kadar sıkılmamış olabilir” açıklamasını yaptı.

Toyota ayrıca “Araba çalışırken bir ya da daha fazla cıvatanın gevşemesi durumunda araç zarar görebilir ya da arka tekeriniz araçtan ayrılabilir. Bu da fren performansınızda düşüş ya da aracın sağlamlığını zedeleyebilir” dedi.

Toyota geri topladığı araçların arka akslarındaki cıvataları kontrol edip geri göndereceğini belirtti. Ayrıca bu sürecin ücretsiz olarak gerçekleşeceğini de ekledi. Türk tasarımcılar tarafından tasarlanan ve dünya genelinde büyük bir başarı elde eden Toyota C-HR'ın başına gelen bu talihsiz durum, Toyota tarafından ücretsiz olarak düzeltilecek.

2019 model bir Toyota C-HR’a sahipseniz araç şase numaranızı NHTSA’nın web sitesine girerek arka lastiklerinizin bir anda bağımsızlığını ilan etme riskinizin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ancak ülkemizde 2019 yılından önce 2019 model araç satışı gerçekleştirilemediği için muhtemelen bu durumdan etkilenmiş olma ihtimaliniz yok.