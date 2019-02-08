Toyota, 4Runner Modeli İçin Dizel Opsiyonu Getiriyor

Japon otomotiv firması Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını durdursa da diğer ülkelerde dizel yakıt seçeneği için yeni hamleler yapmaya devam ediyor. ABD'de oldukça popüler olan 4Runner modeli için ilerleyen zamanlarda dizel motor seçeneği müşterilere sunulacak.

Toyota, henüz ülkemizde satışı olmayan SUV modeli 4Runner için dizel yakıt opsiyonunu getirmeye hazırlanıyor. 2009'dan bugüne dek üretimde olan yeni nesil 4Runner, satışta olduğu her ülkede 1GR-FE V6 motoru kullanıyor. Bu motor, Toyota'nın üretmiş olduğu en uzun ömürlü 4 litrelik motorlardan biri.

Markanın diğer modellerinden olan Hilux, uzun süredir kullanıcılara dizel opsiyonunu sunuyordu. 4Runner'a gelecek olan dizel seçeneği, sadece dizel yakıtlı araçlar tercih eden Toyota severleri memnun edecektir.

Toyota'nın yeni dizel opsiyonlu motorunun adı 1GD-FTV olarak duyuruldu. Bu 4 litrelik turbo dizel motor 175 beygir gücünde olacak.

Toyota'nın YouTube üzerinden bugün gerçekleştirdiği canlı yayın tanıtımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.