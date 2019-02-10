Toyota; Chicago Auto Show'da, kendisine ait 6 farklı modele Android Auto desteği vereceğini açıkladı.

Japon otomotiv devi Toyota, Android Auto desteği vermeyen en büyük firmalardan bir tanesi olarak biliniyor. Şirket; Chicago Auto Show'da, kendisine ait 6 farklı modele Android Auto desteği vereceğini açıkladı.

Daha önceden Ford'un SmartDeviceLink'ine dayanan Automotive Grade Linux tabanlı sistemini kullanan firma, artık kendi Android Auto sistemini kullanacak. Bu sistemin kullanılacağı 6 farklı modelden 4 tanesi, kamyon türevlerinden oluşacak.

Toyota, kendi sistemlerini kullanmak istiyor

Daha çok kendi sistemlerini kullanmak isteyen firma, bu konuda biraz geç kalmış gibi görünüyor. The 2020 4Runner, 2018 Aygo, Tacoma, Tundra ve 2020 model Sequoia modelleri; Android Auto desteğini dünyanın her yerinde alacak. Yalnızca 2019 model Yaris, bu desteği Avrupa’da kullanabilecek.

Geçen yıl Toyota; küçük SUV'lara, 2019 model Avalon’a ve diğer model Sedanlara Apple CarPlay ekleyeceğini söylemişti. Android Auto desteği alacak olan tüm bu yeni modellere sahip olanlar, Apple CarPlay desteğini de kullanabilecek.