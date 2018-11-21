Toyota Camry TRD ve Avalon TRD Tanıtıldı

Toyota'nın 2019'da ABD'de piyasaya süreceği sedanları Los Angeles Motor Show'da tanıtıldı.

Yeni Toyota Camry TRD ve Avalon TRD, 2018 Los Angeles Motor Show’da tanıtıldı. 3.5 lt V6 motorlarla güçlendirilen iki arabada da hız arttıkça ses daha fazla çıkıyor. İki araçta da yola yakın sert süspansiyonlar var, direksiyon hakimiyeti ve aracın kontrolü geliştirilmiş.

19 inçlik alaşımlı siyah jantları Bridgestone Potenza 235/40 lastiklerle tamamlanıyor. Geliştirilmiş olan fren performansı sayesinde ön frenler ekstra piston kazanıyor. Disklerin büyüklüğü ise 23 mm ile 328 mm.

TRD versiyonlarda, kalın yan kenarlıklar, arka difüzör ve hız kesici kanatları var. Camry TRD’de ayrıca parıltılı siyah ızgara, siyah bir logo ve cilalı, paslanmaz bir egzoz borusu var. İki aracın da iç tarafı kırmızı ağırlıklı, hatta dikiş izleri bile kırmızı; emniyet kemerleri ise TRD logosu işlemeli. Direksiyonları deriden olan iki aracın koltukları ise kumaş ve sentetik deri karışımı.

Camry TRD ve Avalon TRD, ABD’de 2019’un üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak.