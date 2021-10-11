Toyota, Engelleri Kaldıran Toyota C+Walk T'yi Tanıttı

Toyota, yürümekte zorlanan ya da bir yürüme engeli bulunanların hayatını kolaylaştıracak yeni aracı C+walk T’yi tanıttı. Başta sadece Japonya’da satılacak olan araç, yaya trafiğine oldukça uygun tasarımıyla kullanıcılara pratik ulaşım imkanları sağlayacak.

Bir otomobil şirketi olmaktan çok genişleyerek bir mobilite şirketi olmaya doğru giden Toyota, engelleri kaldıracak yeni aracını tanıttı. Yakın zamanda yürüme engeli bulunan ya da herhangi bir nedenle tekerlekli sandalye kullanması gerekenlerin hayatını kat kat kolaylaştıracak C+walk serisini tanıtan şirket, seriye yeni bir model ekledi.

Toyota, elektrikli ve üç tekerlekli mobilite aracı C+walk T’yi tanıttı. Tekerlekli sandalyeyle birlikte de kullanılabilen ve kolay bir kontrole sahip olan aracın tasarımı, diğer yayalarla kolay bir iletişim sağlayarak yaya trafiğinde rahatça hareket edebilmeyi sağlıyor.

Yaya trafiği kolay ve akıcı bir ulaşım sağlıyor

Toyota’nın yeni engel tanımaz mobilite aracı, boyutu ve hız aralığıyla yaya trafiği için en uygun şekilde tasarlandı. Tipik yürüme hızında seyahat olanağı sunan C+walk T, aşağı yukarı bir insan kadar yer kaplıyor. Karşıdaki engelleri ya da yayaları algılayarak çarpışmayı engellemek üzere donatılmış olan araç, dik yokuşlardan inerken eğimi algılayarak yavaşlıyor.

Çıkarılabilir lityum iyon batarya ile sunulan araç yaklaşık 2,5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Tipik insan yürüme hızlarında, tek şarj ile yaklaşık 14 kilometre yol kat edebilen C+walk T, 0.59 metre dönüş yarıçapıyla olduğu yerde dönüş yapabiliyor. Öncelikli olarak Japonya’daki yetkili satıcılarda yer alacak aracın Japonya’daki başlangıç fiyatı ise 341 bin Japon yeni olarak belirlendi. Bu da vergi vesaire düşünmezsek 27 bin lira ediyor.