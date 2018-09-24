Toyota ve Google, Android Auto İçin Anlaşmaya Vardı mı?

Bir süredir Toyota ve Google'ın, Android Auto'yu Japon otomobil şirketinin otomobil ve tırlarına getirmek için yaptıkları görüşmelerde son aşamaya gelindiği söyleniyor.

Son yıllarda birçok farklı araç şirketinin ve modele destek vermeye devam eden Android Auto, çok yakında Toyota araçlar için de kullanılabilir olacak. Senelerdir artan popülaritesine rağmen, Toyota 'infotainment' sistemi Android Auto'yu otomobillerinde istemiyordu. Görünen o ki işler değişmişe benziyor.

Bloomberg'in raporuna göre, Android Auto'nun piyasaya ilk çıktığında otomobil firmalarının genelinde bir şüphe ve temkinli yaklaşım söz konusuydu. Nitekim firmalar, Google Auto'nun çalışabilmesi için araçtan toplamak istediği verileri paylaşma konusunda pek de istekli değildiler. Toyota da bunlardan biriydi. Toyota, hiçbir şekilde gösterge ünitelerinin üçüncü parti uygulamalar kurulabilir olmasını istemiyordu.

Görünen o ki geçen yıllar sonrasında Toyota da bu katı duruşundan geri adım atmış. Bir süredir devam eden görüşmeler sonrasında Toyota ve Google'ın anlaşmaya vardığı dedikoduları ciddi bir şekilde konuşulur oldu. Henüz hangi araçların bu kapsama dahil edileceği belirtilmemiş olsa da, yapılan anlaşmanın detaylarının Ekim ayında açıklanmasını bekliyoruz.

Son olarak Toyota'nın geçtiğimiz aylarda Avalon, Corolla Hatchback ve RAV4'e Apple CarPlay desteğini getirdiğini de hatırlatalım.