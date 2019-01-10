Toyota'nın Yeni Güvenlik Sistemi 'Gardiyan' Duyuruldu

CES 2019 kapsamında gelen duyurulara bir yenisi eklendi. Toyota'nın tanıttığı Gardiyan, yeni dönemde birçok kazanın önüne geçecek gibi görünüyor.

Toyota Araştırma Enstitüsü, Las Vegas’ta süren CES 2019 kapsamında yeni nesil güvenlik sistemini basına tanıttı. Araç üstü kameralar ve sensörlerlerin yer aldığı bir animasyonla, kimsenin burnunun dahi kanamadığı bir kazayı canlandırarak anlatmaya çalıştı.

3 yıldan beridir otonom araçlarla ilgili çalışmalarını sürdüren Toyota, 'Gardiyan' adı verilen yeni bir otonom sürüş modunu beğeniye sundu. Buna göre Gardiyan modu açıldığında, aracın kontrolü tamamen sürücüde oluyor. Gardiyan, sadece tehlike anlarında ve kaza sezimlediğinde kontrolü ele alıyor. Bu sayede refleks ve soğukkanlılık gerektiren anlarda sıfır hata imkanı doğuyor.

Gardiyan sisteminin bir başka dikkat çeken kısmı ise otonom sürüşle de eş zamanlı çalışabilmesi. Yani aracın herhangi bir modundayken, kaza ihtimalini sıfıra indirmeyi hedefleyen bu modu devreye sokabiliyorsunuz. Yeni dönemde birçok farklı otonom araç üreticisinin bu yenilikten nasibini alması bekleniyor. Sizleri yayınlanan videoyla başbaşa bırakıyoruz.