Toyota, Hibrit Otomobilde Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Japon otomobil üreticisi Toyota, hibrit otomobil pazarında büyük bir başarı yakaladı ve toplamda 15 milyon hibrit otomobil satışı gerçekleştirmeyi başardı. Satışların yaklaşık %20’si ise Avrupa’ya yapıldı.

1990’ların sonunda Prius modeliyle hibrit otomobil pazarına giren Toyota, o günden bu yana bu segmentin en önemli aktörlerinden biri olmayı başardı. 20 yıldan uzun süredir hibrit otomobil üreten firma, 15 milyonuncu hibrit araç satışını kutluyor.

Bu satışların 2,8 milyon adedi Avrupa’ya yapılırken Birleşik Krallık, Toyota’nın hibrit araçlar açısından en güçlü olduğu pazarlardan biri oldu. Bu yılın mart ayının sonunda firma, Birleşik Krallık'ta toplamda 356 binden fazla otomobil satmayı başardı. Şu anda Birleşik Krallık’ta hibrit otomobil satışları, firmanın ülkedeki satışlarının üçte ikisini oluşturuyor.

Yaris, Prius’u geride bıraktı

Britanya’da Yarıs yakın zamanda en çok satılan hibrit model olarak Prius’u geride bıraktı. Bu otomobilin bu yıl yenilenmiş versiyonunun da yollara çıkacağını göz önüne alırsak pozisyonunu daha uzun süre korumasını beklemek kimseyi şaşırtmaz. Toyota, yeni 4. nesil hibrit elektrik sistemiyle bu modelin bariz şekilde daha iyi sıfır emisyon elektrik sürüş kapasitesine sahip olacağını söylüyor.

Aslında hibrit otomobiller yapma fikri yalnızca 25 yıl önce ortaya çıktı. Takeshi Uchiyamada’nın ekibine, 21 yüzyıl için daha az çevre kirliliği yaratan bir otomobil tasarlama görevi verildi. Bunun üzerine geliştirilen Prius, 1997’de ortaya çıktı ve 2000 yılında da Avrupa’ya geldi.

Şu ana kadar Toyota toplamda 15 milyon araç sattı. Firmanın tahminlerine göre bu otomobiller sayesinde, geleneksel motorlu araçlara kıyasla 120 milyon ton karbondioksit salınımı engellenmiş oldu.

Rakamları Toyota duyurdu

Satış rakamlarını açıklayan Toyota, zaman içerisinde de satışta olan modellerinin sayısını arttırdıklarını ve teknoloji performansını da sürekli olarak geliştirdiklerini açıkladı. Firmaya göre daha fazla seçenek, daha düşük emisyon değerleri ve daha da iyi yakıt ekonomisi sayesinde insaların hibrit otomobiller konusundaki farkındalığı ve kabul etme oranı arttı.

Japon üreticiye göre hibrit otomobiller, bataryalı modeller, fişe takılabilir hibritler ve hidrojen yakıtlı otomobillerle birlikte gelecekte kendine küresel otomobil filolarında daha çok yer bulacak. Avrupa’da 2025 yılına kadar 40 yeni model çıkarmayı planladığını belirten firma, bunların bir kısmının sıfır emisyonlu olacağını söyledi. Bu modellerin bataryalı mı olacağı yoksa hidrojen yakıt hücreleri mi barındıracağı ise bilinmiyor.