Toyota, Japonya'da Abonelik Sistemini Başlatıyor

Dev otomobil üreticilerinden Toyota, bir nevi araç kiralama sayılabilecek yeni bir sistemi Tokyo'da başlatıyor.

2019’un başlarında Toyota, abonelik programını uygulayan otomobil üreticilerinden bir tanesi olacak. Geçtiğimiz haftanın sonlarında Toyota, adına Kinto dedikleri abonelik programına başlayacaklarını açıkladı. Toyota’nın sisteminin de Volvo’nun yaptığı 'Care by Volvo' servisine benzeyeceği düşünülüyor.

Programa abone olanlar aylık ücreti verdikten sonra -geri iade etmek şartıyla- istedikleri aracı, özgürce kullanabilecekler. Aylık ücrete, vergiler, bakım masrafları ve sigorta ücreti de dahil olacak, km sınırı olup olmayacağı ise henüz kesin değil. Kullandıkları ‘özgürce’ kelimesi, km kısıtlaması olmayacağını düşündürtüyor şimdilik.

Toyota’nın Başkanı Akio Toyoda sistemi “istedikleri zaman arabaları değiştirebilir, istemedikleri zaman iade edebilirler” şeklinde açıkladı. Ayrıca şirketin iyi sürücüleri ödüllendirmek üzerine bir sistem için de çalıştığı biliniyor fakat henüz bununla ilgili çok fazla detay yok.

Deneme süreci 2019’da sadece Tokyo’da başlayacak olan sistem, eğer ki başarılı olursa okyanus ötesi ülkelerde de görülebilir.