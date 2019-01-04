Toyota’nın 45 Yıllık Efsane Reklamı: Toyota Yamahauler

Toyota’nın bundan tam 45 yıl önce Yamaha ile işbirliği içerisinde ürettiği, motosiklet için özel üretilen Toyota Hilux “Yamahauler”, arada bir hatırlanmayı gerektirecek bir çalışma idi.

Japon devleri Toyota ve Yamaha, uzun ve ilginç bir iş birliği geçmişine sahipler. Bu geçmişin bir kısmı birbirleri için araç parçaları üretmek gibi alışılageldik yöntemlerden oluşsa da bir kısmı oldukça enteresan reklam kampanyalarını içeriyor.

Toyota Hilux, 1970’li yıllarda diğer pick up kamyonetlerden daha alçakta olmasıyla ve uzun kasasıyla biliniyordu. Hatta modelin adı da Long Bed (Uzun Yatak) idi. Bu kamyonetleri satmak için Toyota’nın aklına gelen bir reklam, motosikletleri içeriyordu. Japon devi, hemşehrisi Yamaha ile işbirliği içine girerek “Yamahauler” adlı motosiklet taşıma kamyonunu üretti. Aslında araç piyasaya sürülmemişti ve döneminin oldukça ilerisinde teknolojiler barındırıyordu. Jaguar’dan ödünç alınan bağımsız arka süspansiyon ve disk frenler, AK Miller’dan alınma bir turboşarjlı motor aracı teknik olarak da göz alıcı hale getirmişti. Bu model asla seri üretilmedi ve sadece reklam materyallerinde kullanıldı.

Daha geniş ve alçak arka kısım, motosiklet yüklenerek vurgulanıyordu. Araca motosiklet yüklemek hem kolaydı hem de kasa yeterince uzundu. Hatta aracın kaplamalarında döneme uygun renkli çizgiler, kasasında halı kaplama kullanılmıştı ve aracın kendisi de Molly Design tarafından özel olarak boyanmıştı.

Toyota, benzer bir aracı bir kez daha geliştirdi. 1979 yılında geliştirilen ikinci Yamahauler, bir yarışmada birinci olan kişiye ödül olarak verilmek üzere tasarlanmıştı.

Aslında Yamahauler ismini ilk olarak Hot Rod dergisi, 1972 yılında bir Dodge kamyonu motosiklet taşımak için özelleştirdikleri Dodge kamyonete vermişti ama o araç bir modifiye projesiydi. Bu araç, Yamaha bayilerinde yapılan çekilişle sahibine kavuşmuştu. Muhtemelen o zamandan beri ismi elinde tutan Yamaha, Toyota ile yaptığı çalışmalarda da bu ismi kullandı.