Tamamen uzaktan kontrol edilen sempatik robot, yetenekli olduğu kadar, yardımseverliğiyle de ilgi toplayacak gibi gözüküyor.

Bir zamanlar sadece filmlerde gördüğümüz robotlar, artık günlük hayatlarımıza dahil olmaya başladılar. Çok yakın gelecekte bir çok mesleğin yerini bile alacağı söylenen bu teknoloji harikası icatlar, gün geçtikçe daha da insanımsı bir hal alıyorlar.

Japon otomotiv devi Toyota ise geçtiğimiz günlerde tanıttığı sempatik, insanımsı robotu ile adeta gönülleri fethetti. Robot tamamen kablosuz bir şekilde 5G teknolojisi ile uzaktan kontrol ediliyor. Paylaşılan tanıtım videolarında da görüldüğü üzere, gerekli ekipmanları giyen insanın, gerçekleştirmiş olduğu hemen her hareketi, neredeyse anında yapabiliyor. 5G sayesinde çok hızlı bir kontrol mekanizmasına sahip olan insansı robot, lego yapmak, top oynamak gibi aktivitelerde de oldukça başarılı bir şekilde yer alıyor.

Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre, robot insanlık için de çok faydalı çalışmalarda kullanılabilir. Uzaktan hatasız ve hızlı kontrol edilebilme kabiliyetleri sayesinde, insanların ulaşamadığı yerlere ulaşarak, yangın, çevre felaketleri gibi doğal afetler sırasında faydalı işler çıkarabilir. Bunun yanı sıra sağlık sektöründe de yardımcı olarak kullanılabileceği ifade ediliyor.