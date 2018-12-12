Toyota'nın 1984 ve 2007 yılları arasında ürettiği ve ikonik farlarıyla akıllara kazınan modeli geri geliyor olabilir.

Toyota'nın efsane otomobili MR2'nin elektrikli roadster olarak döneceği dedikoduları sonrası araçla ilgili yeni bilgiler de geliyor. Buna göre Toyota, MR2'nin yeni modeli için Subaru ile işbirliğine gitmiş olabilir.

Geçtiğimiz aylardan beri Toyota'nın GT 86 ve Supra'nın yanına MR2'nin yeni modelini eklemek için farkl bir otomobil şirketi ile çalışmak istediği ve partner arayışında olduğu konuşuluyor. Yeni nesil 86/BRZ modelleri için BMW ve Subaru ile partnerlik anlaşması yapan Toyota'nın yine Subaru ile iki farklı otomobil üzerinde konuştuğu belirtildi. Bunlardan biri 1984 yılından beri büyük ilgiyle karşılanan MR2, bir diğeri de Toyota Celica.

MR2'nin elektrikli roadster olarak geleceği dedikoduları ise şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Ancak 86/BRZ'nin 2.0 litrelik motorundan bir miktar daha güçlü bir ikinci jenerasyon MR2 bekleniyor. Muhtemelen 86/BRZ'nin ardından MR2 ile ilgili bir duyuru gelecek.