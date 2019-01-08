Toyota, Arabalar İçin Birtakım Güvenlik Önlemleri Geliştirdi

Toyota'nın geçtiğimiz yıl başlattığı güvenli sürüşü daha güvenli hale getirecek önlemleri araştırdığı çalışması devam ediyor. Toyota Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje, o kadar gelişti ki bu çalışmaların diğer otomobil üreticileriyle de paylaşılması planlanıyor.

Savaş uçaklarını sabit tutan ve belilrli güvenlik önlemlerinin alındığı uçuş kontrol sistemini kullanan savaş uçaklarından ilham alınarak, otomobiller için bazı güvenlik önlemleri geliştiriliyor. Toyota Araştırma Enstitüsü tarafından "Guardian" olarak isimlendirilen sürücü asistanı, sürücünün ve aracın becerilerini bir araya getirip, tam bir koordinasyon sağlıyor.

Toyota Araştırma Enstitüsü CEO'su Gill Pratt, CES 2019'da yaptıkları araştırmaları anlatırken, bu çalışmaları diğer otomobil üreticileriyle de paylaşmak istediklerini söyledi. "Herkes için Guardian" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Pratt, bu paylaşımı nasıl yapacaklarına henüz karar vermediklerini belirtti.

Henüz Toyota araçlarında bile bulunmayan bu sistemler, bir süre daha hiçbir otomobilde görülemeyecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilk olarak Toyota araçlarında göreceğimiz koruyucu önlemleri içeren sistem, diğer otomobil üreticileriyle yazılım olarak ya da bir donanım-yazılım ikilisiyle paylaşılabilir.

Bilindiği gibi Toyota, yaşlılar ve engelliler gibi robot taksilere ihtiyaç duyan insanlar için otonom otomobiller geliştirmeyi planlıyor. Pratt, CES'de verdiği röportajda bu araçların yola çıkmasından önce yapılması gereken birçok şey olduğunu ve yaptıkları çalışmaların bu doğrultuda ilerlediğini söyledi.

Geliştirdikleri teknolojiyi kısaca özetleyen Pratt, "Guardian aslında sürekli olarak sorunları izleyen bir sistem. Sürücü aracı kullanırken, Guardian bir sorun tespit ederse devreye giriyor." dedi. Kazaları büyük oranda önleyeceği düşünülen bu sistemin nasıl kullanılacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.