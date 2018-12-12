Toyota'nın yeni asfalt eritme makinesi Toyota Supra 2019, bir nakliye aracının içinde görüntülendi. Şık tasarım beğeni toplasa da bazı önemli soruları beraberinde getirdi.

Spor otomobil dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Toyota Supra’nın 2019 versiyonu ile tanışmaya yalnızca bir ay kadar uzağız. Şu ana kadar sızdırılan bazı kamuflajlı görseller ve teknik çizimler, nasıl bir Supra ile karşılaşacağımızı tahmin etmemizi sağladı. Fakat SupraMKV forumlarındaki bir kullanıcı, aracı kanlı canlı görüntülemeyi başararak tasarımı hakkında ilk yorumları yapabilmemize imkan tanıdı.

Bir nakliye kamyonunun içinde görüntülenen Toyota Supra 2019’un ön tasarımı tamamiyle ortaya çıkmış oldu. Görünüşe göre Toyota, Supra’yı Supra yapan FT-1 konseptinden uzaklaşmamayı tercih ediyor. Yeniden tasarlanmış olan agresif ön uç, Supra’nın daha önce hiç olmadığı kadar dinamik görünmesini sağlıyor. Ayrıca yeni tasarım, daha geniş LED farları da mümkün kılıyor.

Toyota Supra 2019, 12-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Detroit Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahne alacak. Aracın sızdırılan ilk gerçek fotoğrafı, nasıl bir canavar ile karşı karşıya kalacağımızı net bir şekilde gösteriyor. Bununla birlikte yeni tampon tasarımının kafalarda oluşturduğu çok net bir soru işareti var; araç sahibi plakayı nereye koyacak?