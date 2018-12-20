BMW’nin sıralı altı silindirli motorunu kullanan Toyota Supra’nın 3 litrelik motorundan gelen ses, otomobil severleri heyecanlandırıyor.

Artık bütün firmaların sosyal medya hesapları var. Bu hesaplar sayesinde kurum ve kuruluşlar insanlarla daha iyi ietişim kurabiliyor ve yeni pazarlama kanalları geliştirebiliyor. Sosyal medyayı iyi kullananların birisi de Toyota.

Toyota Avrupa’nın yeni videosunda, Z4 ve M340i modellerinde kullanılan 30 litrelik motorun sesini duyuyoruz. Toyota, yeni modelini gizlemek için videoyu özel olarak bulanık yapmış. Böylece reklamın mesajı olan “14 Ocak’ta gelin görün.” mesajını müşterilerine aktarmak ve merak uyandırmak istemişler.

Supra ile ilgili bildiklerimiz ise şimdilik oldukça kısıtlı. 3.0 litrelik turboşarjlı motordan, 2.0 litrelik 4 silindirli turbo şarjlı motora kadar ufak bir yelpazede motor seçenekleri sunacak olan Supra, sekiz ileri otomatik şanzımana sahip olacak.

Toyota, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni Supra’yı Detroit Otomobil Fuatı’nda tanıtacak. 2019 model Supra’yı, fuardan önce internette görmemiz mümkün.