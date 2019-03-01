Toyota Supra'nın Yarış İçin Dizayn Edilmiş Haliyle Tanışın

Efsaneleşmiş otomobil Supra'nın yarış odaklı yepyeni konsept tasarımı ortaya çıktı. Henüz sadece konsept aşamasında olduğu için otomobilin teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmasa da aracın tasarımı hakkında bilgi sahibiyiz.

Bir süre önce tanıtılan ve eski haline kıyasla pek de beğenilmeyen Toyota'nın efsaneleşmiş modeli Supra, yarış için tasarlanmış yepyeni bir versiyonuyla tekrar gündeme oturdu.

Ortaya çıkan yeni konsept modelin adı GR Supra GT4. Toyota, geçtiğimiz ay Detroit Auto Show'da Supra'nın GR versiyonunu tanıtmıştı ancak bu yeni versiyon tamamen farklı olacak gibi görünüyor. Yeni Supra GT4, Avrupa GT4 Serisi'nde yarışması için Motorsport GmbH tarafından tasarlandı.

Bahsi geçen bu konsept aracın seri üretime gireceği şimdilik düşünülmüyor. Supra GT4 yarış odaklı bir otomobil olduğu için yarış takımlarına özel olarak üretileceği gündemde dolaşan detaylardan biri. Otomobilin teknik detaylarıyla ilgili çok fazla detay bilinmiyor olsa da aracın fazla ağırlıklardan arındırıldığı ve araca yeni bir arka kanat eklendiği ortaya çıktı. Tabii ki yarışlarda kullanılacağı için içerisinde bir kafes de bulunuyor.

Supra GT4'ün üretime girip girmeyeceği tartışılırken bu yeni Supra'nın önümüzdeki dönem yarışlarında pistte olacağı düşünülüyor. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.