Yeni ortaya çıkan patent görselleri, Toyota'nın bir uçan otomobil modeli üzerinde çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor. Görsellerdeki aracın geliştirilip geliştirilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Autoguide tarafından ortaya çıkarılan yeni bir patent dosyası, dünyanın en büyük otomotiv şirketi konumunda bulunan Toyota’nın geleceğin otomobilleri üzerinde çalıştığını gösteriyor. Söz konusu belgelerin gösterdiği araç, hem standart otomobiller gibi karadan hareket edebiliyor, hem de isteğe göre havalanıp gökyüzünde ilerleyebiliyor.

Patent belgelerinde yer alan araç, karada kullanıldığında standart bir otomobil gibi ilerleyebiliyor. Fakat trafik sıkışmaya başladığında sürücü, uçuş modunu manuel olarak aktif ediyor. Mod aktif edildiğinde aracın karasal hareketini gerçekleştiren tekerler yukarıda doğru hareket eder ve pervaneleri ortaya çıkarır.

Pervaneler çalışmaya başladığında araç, tıpkı bir helikopter gibi havada süzülebilir. Ancak hala bazı soru işaretleri bulunuyor. Bildiğiniz gibi otomobiller son derece ağır araçlardır. Bu nedenle bu kadar küçük pervanelerin aracı kaldıracak gücü üretip üretemeyeceği tam olarak bilinmiyor. Ayrıca pervanelere güç verecek motorun elektrikli mi yoksa içten yanmalı mı olacağı da şu an için büyük bir soru işareti.

Yukarıdaki görsellerin yalnızca bir patent başvurusuna ait olduğunu ve hayata asla geçirilmeyecek bir projenin ön çalışması olabileceğini unutmayın. Yine de otomobil üreticilerinin uçan arabalar üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar, uçan otomobil hayalinin yakın bir tarihte gerçekleşebileceğini gösteriyor.