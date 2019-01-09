Toyota ve Kenworth Daha Temiz Bir Dünya İçin El Sıkıştı

Toyota, bildiğimiz üzere araçlarında sürekli daha çevreci teknolojileri kullanıyor. Hidrojen yakıt hücreleri ile alakalı çalışmalarına Kenworth firmasını da dahil eden Toyota, şimdi de tırları çevreci yapmaya hazırlanıyor.

Tır üreticisi Kenworth ile Toyota firmasının Kuzey Amerika kolu, hidrojen yakıtlı tırlar için güçlerini birleştirdiler. Bu girişim ilk olarak 2017 yılında “Project Portal” ismiyle açıklanmıştı.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu tarafından verilen 41 milyon dolarlık bütçe ile Sıfır ve Sıfıra Yakın Emisyonla Taşımacılık Tesisleri'nde, 10 adet T680 tırın yakıt olarak hidrojen kullanması için gerekli dönüşüm işlemleri uygulanacak.

Tırlar, Los Angeles civarından, San Bernardino’nun içlerine kadar olan bir rotada kullanılacak. Tırların normal çalışma koşulları göz önüne alındığında, 300 milden (482 km) biraz daha fazla menzili olduğu biliniyor. Toyota, 2017 yılında konsept olarak yaptığı, hidrojen yakıt kullanan tırda 200 mil (321 km) yol alabilmişti.

Kenworth firmasının genel müdürü yaptığı açıklamada “Toyota ile böyle bir alanda çalışmak, bizim için büyük bir fırsat. Gelişmiş sıfır emisyon teknolojileri ticari taşımacılığın geleceğinde çok önemli bir rol oynayacak.” dedi.

Toyota Kuzey Amerika’nın genel müdür yardımcısı ise bu sözler üzerine “Bu sadece bilimsel deney değil, hedefimiz toplumda bir farklılık yaratmak. Los Angeles Limanı çevresinde kirliliği ortadan kaldırarak, kaliteli bir hava sunmak.” dedi.