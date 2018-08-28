Japon Devi Toyoto'dan Uber'e 500 Milyon Dolarlık Yatırım

Dünyanın en bilinen otomobil şirketlerinden birisi olan Toyota, Uber'e otonom araçlara yönelik 500 dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'yle birlikte birçok ülkede yasaklanmış olan Uber için Toyota'nın bir yatırım planı var. İki büyük şirketin de yetkilileri, genişletilecek ortaklığın Uber'in bünyesine otonom (insansız) araçların katılması anlamına geldiğini açıkladı.

Şirketlerin gerçekleştirdiği ortak basın açıklaması, otonom sürüş teknolojisinin Toyota’nın özel üretim araçlarına entegre edileceği belirtildi. Bu ortaklığın genişletilmesine sebep olarak, giderek ilerleyen otonom teknolojisinde iki şirketin de geride kalmış olması gösteriliyor.

Toyota-Uber anlaşması, Uber’in eriyen değerini 72 milyar dolara çıkaracak. Uber’in 2017 yılı toplam zararı 4,5 milyar dolara ulaşmıştı, bu yılın ikinci yarısında ise şirketin zararı 400 milyon dolardan fazla.

Toyota ve Uber'in ortaklığı daha önceye dayanıyor olsa da bu ikili ittifakın daha da büyümesi ilerleyen dönemlerde otonom Uber araçları göreceğimiz anlamına geliyor.