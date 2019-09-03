TP-Link, İlk Wi-Fi 6 Modemi Archer AX50’yi Duyurdu

TP-Link, bugün yaptığı duyuru ile Wi-Fi 6 destekleyen ilk modemi olan Archer AX50’yi tanıttı. Firmadan gelen açıklamaya göre modemin fiyatı uygun olacak.

Teknoloji ilerledikçe kullandığımız bağlantılar artık yetersiz gelmeye başlıyor, biz de bu yüzden yeni bağlantı teknolojilerine uygun altyapılar ve cihazlar oluşturuyoruz. Bu teknolojiler içerisinde en çok 4G ve 5G geçişi konuşulsa da Wi-Fi kablosuz bağlantı için de daha hızlı olan yeni bir protokol söz konusu.

Teknik olarak 802.11ax protokolü olarak adlandırılan yeni kablosuz bağlantı teknolojisi, Wi-Fi Alliance’ın tüketicilere kolaylık olarak sayısal sıralamaya geçmesinin ardından Wi-Fi 6 adıyla anılmaya başladı. Protokolün teknik özellikler açısından ciddi bir performans artışı sağlayacağı ise şimdiden belli. Intel’e göre yeni Wi-Fi 6 Gig+ platformu kullanıcılara 3 kat daha yüksek azami kablosuz akış fırsatı sağlarken bağlanabilir cihazların sayısını da dörde katlıyor. Ayrıca önceki nesle göre gecikmeler %75 daha az oluyor.

Öte yandan TP-Link yeni modemi Archer AX50 için bir fiyat bilgisi açıklamadı. Aynı şekilde modemin çıkış tarihi de bilinmezliğini koruyor. Firmanın internet sitesine göre modem, 5 GHz’de 2402 Mbps bağlantıya izin verecek. Daha güvenli olduğu söylenen bu modemin kapsama alanı da genişletilmiş olacak ve daha uzak mesafelerden daha güçlü bağlantı kurmayı mümkün kılacak.

Daha az enerji tüketmesi için Hedef Uyanma Sistemi adı verilen bir sistemle donatılan bu modem ayrıca Amazon Alexa ile de uyumlu şekilde çalışabiliyor.

Cihazın hangi ülkelerde piyasaya çıkacağı şu anda bilinmiyor.