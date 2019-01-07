TP-Link, yeni kablosuz ağ standartı olan 802.11ax destekli yeni cihazlarını CES 2019’da tanıtıyor. Bu cihazlar sahip oldukları yüksek bağlantı hızları sayesinde küçük ofislerin ve oyuncuların ihtiyacı olan kesintisiz ve güçlü kablosuz bağlantıyı sağlayabilecek.

Hızlı internet bağlantısı için gereken önemli bir bileşen de iyi bir modem. TP-Link’in ‘Wi-Fi 6’ olarak isimlendirdiği AX destekli ürünleri, CES 2019 fuarında tanıtılıyor.

TP-Link’in fuarda sergilediği üç üründen ilki, AX teknolojisi sayesinde elde edilen yüksek hızları Mesh teknolojisi ile birleştiren ve belli bir alanda kuvvetli WiFi bağlantısı sağlamayı amaçlayan üç bant destekli, 1.95 Gbps bağlantı hızı veren Deco x10.

Firmanın fuardaki ikinci ürünü ise CES 2019’un yenilik ödülünün de sahibi durumundaki Archer AX11000. Bir oyun modemi olarak nitelendirebileceğimiz Archer AX11000, AX standardını destekleyen, üç bantlı bir modem. Toplam 10756 Mpbs kablosuz hıza ulaşabilen cihaz, gecikme ve parazitleri yok etmek için de OFDMA adlı bir teknolojiyi kullanıyor. Cihaz özellikle çevrimiçi oyun oynayanlar için ideal.

TP-Link’in fuardaki üçüncü ürünü ise bir başka AX destekli model olan AX6000. Bu cihaz ise 2.4Ghz bandında 1140 Mbps, 5 Ghz bandında ise 4804 Mbps kablosuz bağlantı desteği sağlıyor. Ultra HD, 4K/8K video akışı sağlayabilen ve aynı anda da online oyun deneyimi sağlayan ürünün amacı ise kesintisiz bir Wi-Fi ağı oluşturmak. Cihazın 2.5 Gbps hızındaki WAN girişi sayesinde çeşitli elektronik cihazları ağa kablo yardımıyla katmak da mümkün.

TP-Link’in yeni ürünleri, 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülecek.