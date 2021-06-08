42 Yıl Önce Garaja Konan ve Bir Daha Çıkarılmayan Kamyonet

Trabzon'da 1975 yılında satın alınan bir kamyonet, 1979 yılında bir garaja çekildi. O yıllarda bir daha ihtiyaç duyulmayan kamyonet, daha sonra yapılan yol yapım çalışmaları gibi nedenlerle de çıkarılamaz hale geldi. Kamyonet bugün tozlu olsa da antika haline gelmiş durumda.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, artık antika haline gelmiş olan ya da bir tutkuyla değiştirilen araçların hikayelerinden bahsediyoruz. Bu tür araçlar, Türkiye genelinde ilgi görerek insanların gündem konularından bir tanesi haline geliyor. İşte şimdi, yine böyle bir olaydan bahsedeceğiz. Ancak bu kez anlatacağımız araç, daha öncekilere kıyasla oldukça farklı bir hikayeye sahip.

O yıllarda Trabzon'da yaşayan Muhammet Gören isimli bir vatandaş, 1975 yılında sıfır kilometre bir kamyonet alıyor. Bu kamyonet ile yeğeniyle birlikte sebze satan, insanların eşyalarını taşıyan Gören, yeğeninin devlet memuru olmasından sonra işi bırakıyor. Yolların kötülüğü ve çocuklarının da ehliyetsiz olması nedeniyle endişe eden vatandaş, aracı bir garaja hapsetmeye karar veriyor. Yıllar içerisinde yol yapım çalışmaları gibi nedenlerle girdiği garajdan çıkamayan araç, tam 42 yıldır o garajda bekliyor.

46 yaşındaki kamyonet, yalnızca 9 bin 398 kilometre yol yapmış

Araç garajda yatarken Muhammet Gören'in çocukları, bu kamyonete ihtiyaç duymuyorlar. Ancak "baba yadigarı" olarak nitelendirdikleri kamyonetin bakımlarını, en azından 90'lı yıllara kadar yapıyorlar. Şehir değişiklikleri ve herkesin kendine ait aracının olması üzerine tamamen atıl duruma gelen kamyonet, o gün bugündür de bakım görmemiş. Bundan 11 yıl önce vefat eden vatandaşın çocuklarından biri olan Bayram Gören, kamyonetin 4 yıl kadar kullanıldığını, bu süreçte de yalnızca 9 bin 398 kilometre yol yapıldığını söylüyor.

Aile üyeleri, aracın artık antika haline geldiğini düşünüyor. Kamyonetle ilgili olarak herhangi bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Bayram Gören, yine de satın almak isteyen birisi olursa kamyoneti verebileceklerini söylüyor. Hurda olarak verme gibi bir düşüncelerinin kesinlikle olmadığını belirten Bayram Gören, antika olarak satın almak isteyenler için açık kapı bırakıyor.