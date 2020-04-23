Trackmania’nın Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Ubisoft Nadeo tarafından geliştirilen ve kısa süre önce ertelendiği duyurulan Trackmania’nın beklenen oynanış videosu paylaşıldı. Videoda sağlam grafikler, hareketli oynanış ve yarış pisti oluşturma seçenekleri görülüyor.

Ubisoft’un popüler PC oyunu Trackmania Nations’ın yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Trackmania için oynanış videosu yayınlandı. İlk olarak 5 Mayıs’ta piyasaya sürüleceği açıklanan oyun, daha sonrasında bir erteleme almış ve yeni çıkış tarihi 1 Temmuz olarak açıklanmıştı. Epic Games Store ve UPlay üzerinden satışa sunulacak oyun için, beklentileri tavan yaptıracak oynanış fragmanı yayınlandı.

Oyuncuların son derece karmaşık haritalar yapıp burada yarışmasına izin veren Trackmania oyununun geliştiricisi Ubisoft Nadeo, yaşanan gecikme için; “Bu ek süre, geliştirme ekibimizin yarış deneyimini geliştirmesi ve ek özellikler eklemesinin yanında, rekabet sistemini daha da parlatmasına olanak tanıyacak” şeklinde açıklama yaptı.

E-Sport sistemine sahip olacak

Geliştirici ekibinin paylaştığı bilgilere göre, Trackmania’da tüm seviyeler için erişilebilir e-sport etkinliklerinin geleceği açıklandı. Sezonlar halinde ilerleyecek Trackmania, serinin önceki oyunlarında gördüğümüz kendine özel özelleştirme seçeneklerine sahip olacak. Bu özelleştirme seçenekleri arasında özellikle harita oluşturma seçeneği beğeni topluyor.

İlk Trackmania oyunu, 21 Ekim 2003’te yayınlanmıştı. Sonrasında Ubisoft’a katılan geliştirici şirket, pek çok başarılı oyun çıkardı. Fizik sınırlarını zorlayan haritalarda yarıştığınız oyunun geliştirici modunda kendi haritalarınızı ekleyebilirsiniz.