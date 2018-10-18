Geçtiğimiz günlerde yapılan ve trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni cezalar feci derecede cep yakacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni tarifeleri ortaya çıkan trafik cezaları resmi olarak yürürlüğe girdi. TBMM'den onay alan teklifle birlikte, trafikteki en hafif cezalardan biri olan 'araç muayenesini yaptırmama cezası' dahi 108 TL'den 235 TL'ye çıkarıldı.

TBMM'den Geçen Teklifle Değişen Trafik Cezaları

Trafiği aksatacak veya tehlikeli şekilde şerit değiştirme ve ters yönde araç sürme: 1002 TL

Kırmızı ışık ihlali: 488 TL

'Emniyetsiz' raporu verilen araçla trafiğe çıkma: 488 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 235 TL

Araç tescil belgesi işlettirmeme: 108 TL

Çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araç kullanma: 1002 TL

Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlali: 488 TL

Kamyon ve çekiciyle birlikte sol şeridi sürekli işgal etme: 1002 TL

Hız sınırı ihlalinin %10-30 aşımında: 235 TL

Hız sınırının %30-50 aşımında: 488 TL

Hız sınırının %50 veya fazla aşımında: 1002 TL

Spin veya drift yaparak trafiği tehlikeye sokma: 5.000 - 10.000 TL

Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanma: 235 TL

Yaya veya okul geçitlerinde yavaşlama kuralına uymama: 488 TL

İzinsiz yolu taşımacılığı veya korsan taşımacılık: 1.002 TL

Güzergah dışında yolcu taşıma: 2018 TL

Çalışma ruhsatı almadan yolcu taşıma: 5010 TL

Çalışma ruhsatı bitmesine rağmen yolcu taşıma: 1002 TL

Bahsi geçen fiillerin 1 yıl içerisindeki tekrarı halinde tüm cezalar iki kat kesilecek.

Umuyoruz bu cezalar daha caydırıcı nitelik taşır ve ülkemizde sıklıkla yaşadığımız trafik kazalarına ve can kayıplarına bir son verilmiş olur.