Geçtiğimiz günlerde yeni tarifeleri ortaya çıkan trafik cezaları resmi olarak yürürlüğe girdi. TBMM'den onay alan teklifle birlikte, trafikteki en hafif cezalardan biri olan 'araç muayenesini yaptırmama cezası' dahi 108 TL'den 235 TL'ye çıkarıldı.
TBMM'den Geçen Teklifle Değişen Trafik Cezaları
- Trafiği aksatacak veya tehlikeli şekilde şerit değiştirme ve ters yönde araç sürme: 1002 TL
- Kırmızı ışık ihlali: 488 TL
- 'Emniyetsiz' raporu verilen araçla trafiğe çıkma: 488 TL
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 235 TL
- Araç tescil belgesi işlettirmeme: 108 TL
- Çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araç kullanma: 1002 TL
- Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlali: 488 TL
- Kamyon ve çekiciyle birlikte sol şeridi sürekli işgal etme: 1002 TL
- Hız sınırı ihlalinin %10-30 aşımında: 235 TL
- Hız sınırının %30-50 aşımında: 488 TL
- Hız sınırının %50 veya fazla aşımında: 1002 TL
- Spin veya drift yaparak trafiği tehlikeye sokma: 5.000 - 10.000 TL
- Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanma: 235 TL
- Yaya veya okul geçitlerinde yavaşlama kuralına uymama: 488 TL
- İzinsiz yolu taşımacılığı veya korsan taşımacılık: 1.002 TL
- Güzergah dışında yolcu taşıma: 2018 TL
- Çalışma ruhsatı almadan yolcu taşıma: 5010 TL
- Çalışma ruhsatı bitmesine rağmen yolcu taşıma: 1002 TL
- Bahsi geçen fiillerin 1 yıl içerisindeki tekrarı halinde tüm cezalar iki kat kesilecek.
Umuyoruz bu cezalar daha caydırıcı nitelik taşır ve ülkemizde sıklıkla yaşadığımız trafik kazalarına ve can kayıplarına bir son verilmiş olur.