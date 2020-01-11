Android Auto ve Apple CarPlay gibi sistemler sayesinde yola daha fazla odaklanabilen sürücüler ve akıllı otomobiller için geliştirilen yeni bir uygulama, yakın mesafedeki diğer telefonları kullanarak sürücüleri yayalara karşı uyarıyor.

Telefonları yanımızda taşımaya başladığımız ilk günden bu yana telefon üreticileri bizi ve trafikteki diğer kişileri korumaya çalışıyor. İlk önce telefonlara eller serbest konuşma özelliği geldi. Sonra araç içine entegre olma ve sürücülerin gözünü yolda tutma amaçlı özellikler eklendi. Şimdi de telefonlar yayaları “olur da sürücü fark etmezse” diye gözlemeye başlıyor. Bunu sağlayan ise VisibleZone adlı uygulama.

VisibleZone nedir?

VisibleZone, civardaki akıllı telefonlar sayesinde yayaların varlığını fark etmeyi, bir bölgeye girerken de olası yaya aktivitesini yapay zeka sayesinde öngörmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Uygulama, otomobilinizdeki Android Auto ve civardaki telefonlarla iletişim kuruyor. Uygulamanın tek sıkıntısı ise çalışması için gerekenler.

Öncelikli olarak hem araç sürücüsünün hem de yayanın aynı uygulamaya sahip olması gerekiyor. Tabii bu durum bir SDK ile aşılabilir. Android’in uygulamayı işletim sisteminde yerleşik hale getirmesi bekleniyor. Bu iyi bir haber ama bir yandan da iPhone kullanıcılarını dışarıda bırakmış oluyor.

Bu uygulamanın çalışması halinde oldukça önemli bir güvenlik önlemi olacağı kesin. Teorik olarak bu sistemin şu anda kullanılan radar ve kamera temelli yöntemlerden daha iyi sonuçlar vermesi mümkün. Şu an için ise oldukça ilginç ve dikkat çekici bir konsept oluşturmayı başarıyor.

Akıllı otomobiller nasıl görür?

Akıllı otomobillerin etraflarındaki nesneleri ve kişileri algılamak için kullandıkları çeşitli teknolojiler var. Bunlar genelde kamera, radar ve lidar sistemleri olarak göze çarpıyor.

Radarlar araçların yüzeyi altında bulunuyor ve çevreyi algılamayı sağlıyor. Kendini ayarlayan şanzıman gibi teknolojiler de radar kullanıyor ve bu teknolojinin yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Fakat yeterince iyi bir “görüş” elde edemeyen bu sistemler örneğin bisikletlileri fark etmekte çok da yeterli değiller.

Bir diğer alternatif ise kameralar. Kameralar genelde nesne tanıma yapay zekasına sahiptir ve yolları da bu şekilde görürler. Fakat görüntü kaliteleri genelde çok yüksek değildir, dahası mühendisler de tek bir sisteme bel bağlamak istemiyor.

Lidar ise ışık yayıp ışığın geri dönüşü üzerinden hesaplamalar yapan bir sistem. Bu sayede şekilleri ve hareket miktarını algılayabiliyor. Fakat bu sistem de pahalı ve henüz tam olarak onaylanmış sonuçları yok.

Ayrıca sensörler, ultrasonik sistemler vb de sık sık bu amaçla kullanılıyor. Mikrofonlar da zaman zaman otomobillerde kendine yer buluyor. Sensörlerden gelen bilgiler yapay zeka tarafından işleniyor.