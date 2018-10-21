Zorla Cam Silenler Gasp Suçundan Mahkemeye Sevk Edilecek

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre trafikte araçların zorla camını silen kişiler hakkında gasp suçundan işlem başlatılacak.

Trafikte, özellikle ışıklarda bir anda camlarınızı silmeye başlayıp sonra da sizden zorla parasını isteyen bu arkadaşlarla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Aslında büyük bir problem değilmiş gibi görünse de yaptığı işin 'karşılığını' alamayınca sürücüye zor anlar yaşatabilen bu kişiler artık gasp suçuyla mahkemeye sevk edilecek.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın yaptığı açıklamaya göre araçların camlarını slip zorla para isteyerek sürücüyü de zorluk çıkarak bu şahıslar artık nöbetçi mahkemelere sevk edilerek haklarında gasp suçundan işlem yapılacak.

Valilik ve Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Dilencilik Eylem Planı' kapsamında son 2 haftada zorla dilendirilen 5 çocuğun ailelerinden alınarak çocuk esirgeme yurtlarına teslim edildiğini açıklayan Kulular, konuyla ilgili şöyle konuştu;

"Dilenci Eylem Planı çerçevesinde gerek çocuk, gerekse Toplum Destekli Şube sivil ve resmi ekiplerimizce aileleri tarafından dilendirilen 2'si Suriyeli 5 çocuk, Kayseri'deki çocuk esirgeme yurtlarına konulmuştur. Cami önlerinde, cadde ve sokaklarda, kavşaklarda merhamet istismarcılığı yapanlara karşı mücadelede kararlıyız. Bu arada, özellikle kadın sürücülerimiz tarafından gelen şikayetler doğrultusunda, kavşaklarda, trafik ışıklarında park halindeki veya beklemedeki araçların camlarını, sürücülerin istememesine karşı silmeye kalkışan veya silen, zorla para isteyen, sürücüleri hakaret ve küfür ederek tacizde bulunan, zorla para isteyerek, araçların hareketine mani olanlar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yaptığımız görüşme sonrası gasptan adli işlem yapacağız. Bu şekilde hareket eden kişilerin organize halde çalıştıklarını, kavşak ve ışıkları paylaştıklarını belirledik''

Kulular aynı zamanda kentte güvenliği sağlamak için 460 yeni kamera ile izlemeler yapılmaya başlandığını da ekledi ve kent merkezinde kör nokta kalmayacağını vurguladı.