Siz de saatlerinizi trafikte harcamaktan sıkıldıysanız ve buna son vermek istiyorsanız sizin için güzel haberlerimiz var. Karşınızda Xiaomi Mijia M365 Akıllı Elektrikli Scooter.

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte hayatımızdaki farklı sorunlara pratik çözümler üretiliyor. Özellikle kalabalık şehirlerde yaşayanlar için de trafik en büyük sorunlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Hem zaman alan hem de insanın sinirlerini bozan bu durum da birçok insanın katlanamadığı bir konu. Biz de bugün sizi bu dertten kurtaracak Xiaomi markalı akıllı elektrikli scooter’ı inceledik.

Saatte 25 km hıza çıkabilen scooter, tam şarj ile 30 km yol kat edebiliyor. Xiaomi Mi Home uygulaması üzerinden kat ettiğiniz mesafe, şarj süresi gibi birçok bilgiye de ulaşabileceğiniz scooter ile her yere daha hızlı ve daha stressiz şekilde ulaşabileceksiniz.

Xiaomi Mijia M365 akıllı elektrikli scooter özellikleri:

Suya Dayanıklılık: IP54

Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık

Fren Mesafesi: 4 metre

Şarj Süresi: Yaklaşık 5 saat

Şarj Voltajı: 100-240 V/AC

Şarj Cihazı Gücü: 71 W

Pil: 18650 mAh

Fren: eABS

Ön Far: 1,1W

Materyal: Alüminyum

Lastik Malzemesi: Şişirilebilir lastik kauçuk

Maksimum Yük: 100 kg

Enerji Tasarruf Modu: 18 km/sa

Azami Hız: 25 km/sa

Motor Boyutu: 15,20 cm

Lastik Boyutu: 21,60 cm

Ağırlık: 12,5 kg

Xiaomi Mijia 365, onlarca özelliğini 2.899,90 TL’lik bir fiyat etiketinin içerisine sıkıştırmış durumda. Günlük hayatınızdaki trafik stresinizi sizden alacak ve en azından bunu düşünmemenizi sağlayacak akıllı scooter’ın Teknostore sayfasına ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.