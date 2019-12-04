İddia: Trenyol Sürat Kargoyu Satın Almak İçin Harekete Geçti

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Trendyol'un Sürat Kargo'yu satın alacağı iddia edildi. Zaten bir süredir kendi kargo ağıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Trendyol, bu satın alma işlemiyle Efsane Cuma kapsamında yaşanan sorunların önüne geçebilir.

İndirim ayı olarak da bilinen kasım ayı, Türkiye de olmak üzere dünyanın her yerinde yapılan indirim kampanyalarıyla sona erdi. Kasım ayındaki çeşitli günler kapsamında tüketicilere sunulan indirimlerle birlikte insanlar, satın almak istedikleri ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olma fırsatı yakaladılar. Ancak geçtiğimiz hafta itibarıyla sona eren indirimlerin yankıları hala devam ediyor.

Özellikle de e-ticaret platformlarının üst üste yaptığı indirim kampanyaları, tüketicilerin büyük paralar harcamasının yanı sıra kargo şirketlerinde olağanüstü bir yoğunluğa neden oldu. Bu yoğunluk o denli büyüktü ki pek çok vatandaş, siparişlerine hala ulaşabilmiş durumda değiller. Hatta bu konuyla ilgili olarak hem e-ticaret platformları hem de kargo şirketlerinden peşpeşe açıklamalar geldi.

Şimdi ise geride bırakmak istediğimiz ancak siparişlerimizin elimize ulaşamaması nedeniyle kurtulamadığımız uzun kargo süreçleri ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki önemli e-ticaret platformlarından bir tanesi olan "Trendyol"un bir süredir TMSF yönetiminde olan Sürat Kargo'yu satın alacağı ifade edildi. Taraflar, şu an için herhangi bir açıklama yapmadılar.

Aslına bakacak olursak Türkiye'deki kargo sistemleri daima yoğun. Ancak özellikle de Trendyol'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği "Efsane Cuma" kampanyaları hem tüketicileri hem de Trenyol yetkililerini çileden çıkardı. Yaşanan gecikmeler, vatandaşların Trendyol'a olan güvenini zedelerken, kargo şirketlerinin Trendyol'a kargo sınırı koyması da bardağı taşıran son damla oldu.

İddiaların ne kadar gerçek olduğu şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak Türkiye'deki e-ticaret platformlarının neredeyse tümü, zaten bir süredir kendi nakliye sistemleri için çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani Trendyol'un Sürat Kargo'yu satın almak istemesi çok da sürpriz bir durum değil. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşandığı takdirde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.