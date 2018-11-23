Trendyol’da İndirime Giren 4 Akıllı Telefon

Ülkemizin popüler alışveriş platformlarından olan Trendyol, yılın en büyük alışveriş dönemlerinden birisinde 5 günlük geniş kapsamlı bir kampanya ile karşımıza çıktı. Efsane Günler kampanyası kapsamında indirime giren, her cebe uygun 4 akıllı telefonu sizin için derledik.

Elektronik alışverişi, özellikle kur farkı artınca güçleşmeye başladı. Bu nedenle, her yıl düzenlenen en büyük alışveriş dönemlerinden birisi olan Efsane Günler dönemi, bu yıl tüketiciler için daha da önemli bir noktaya geldi.

Ülkemizin en popüler alışveriş platformlarından Trendyol, bu dönemde elektronik konusunda çok sayıda kategoriye ait ürünlerde indirime gitti. Sizin için Efsane Günler kampanyasında, akıllı telefon kategorisindeki en iyi 4 cihazı sizin derledik.

Xiaomi Redmi Note 5:

Uygun fiyatlı ve kullanışlı bir akıllı telefon arayanlar için oldukça iyi bir seçenek olan Redmi Note 5, Xiaomi Türkiye garantisiyle birlikte, standart fiyatından 418 TL daha ucuza satılıyor. Satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Teknik özellikleri:

5.99 inç 2160x1080 piksel Full HD+ 18:9 ekran, 450 nit parlaklık, %84 NTSC renk gamutu, 1000:1 kontrast aralığı

2Ghz 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 grafik işlemci

3GB RAM+32GB dahili depolama, 4GB RAM+64GB dahili depolama, MicroSD kart desteği

Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi, MIUI 9.2 arayüz

Hibrit çift SIM kart desteği

12MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, PDAF

5MP ön kamera, f/2.0 diyafram açıklığı

Parmak izi tarayıcı, kızılötesi sensör

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4000mAh batarya

Samsung Galaxy S9 Plus:

Eğer son dönemin en başarılı akıllı telefonlarından birisini kullanmak istiyorsanız. Trendyol’un sunduğu bu fırsatı kaçırmamanız gerek. Zira hala amiral gemileri arasında bulunan Samsung Galaxy S9 Plus, 1020 TL daha ucuza satılıyor. Ulaşmak için tıklayın.

Teknik özellikleri:

Ekran: 6.2-inch Quad HD+ (2960 × 1440 piksel) Super AMOLED Infinity ekran, Corning Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 9810

RAM-Depolama: 6GB LPDDR4x RAM 64GB (Dahili depolama 400 GB'ye kadar microSD desteği)

Kamera: 12 MP f/2.4-f/1.5 arası değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 12 MP f/2.4 ikinci kamera LED Flaş desteği 960fps süper ağır çekim 8 MP f/1.7 oto-fokus özellikli ön kamera

Ses: Stereo hoparlör (AKG, Dolby Atmos sertifikalı)

Batarya: 3500mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj özelliği

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5, GPS, USB 3.1, NFC, MST

Renk: Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi ve Lila

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası (suya ve toza dayanıklı)

iPhone X:

Apple'in 2017 yılında tanıttığı, yeni dönem üretim standartlarını başlatan iPhone X modeli, Trendyol'un kampanyasıyla 6980 TL'ye alınabilir. Ürün normal fiyatından 1110 TL daha ucuza satılıyor. Buradan ulaşabilirsiniz.

Teknik özellikleri:

Ekran: 5.8 inç OLED Multi Touch HDR ekran(458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük)

İşlemci: A11 Bionic İşlemci(6 çekirdek)

RAM: 3GB RAM

Depolama Alanı: 64 GB

Renk: Uzay Grisi, Gümüş

Kamera: 12MP f/1.8 diyaframlı geniş açı ve 12 MP f/2.4 diyaframlı telefoto arka kameralar

TrueDepth(Ön Kamera): 7MP f/2.2 diyaframlı HDR kamera.

Batarya: iPhone 7'den 2 saat daha uzun pil ömrü

Hızlı Şarj Desteği: Var(30 dakikada %50'ye kadar şarj etme)

Sensörler: Face ID, Barometre, Üç eksenli jiroskop, İveölçer, Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü

Bağlantılar: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, Dijital Pusula,

Suya ve Toza Dayanıklılık: Var(IP67 Sertifikasıyla doğrulanmıştır)

Boyut: Yükseklik 143,6 mm, Genişlik 70,9 mm, Derinlik 7,7 mm

Ağırlık: 174 gram

Huawei P20:

Huawei P20, bu yılın bir diğer kaliteli cihazlarından olmayı başarmıştı. Cihaz, Trendyolun kampanyası kapsamında 750 TL daha ucuza satılıyor. Ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Teknik özellikleri:

Ekran: 5.8-inç 1080 x 2240 pixels IPS LCD, %80.4 ekran-gövde oranı

İşlemci: Hisilicon Kirin 970 (4x2.4 GHz Cortex-A73 ve 4x1.8 GHz Cortex-A53)

Grafik işlemci: Mali-G72 MP12 - RAM: 4GB

Depolama alanı: 128GB (256 GB microSD desteği)

Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.8 / 20 MP f/1.6 (çift kamera )

Ön Kamera: 24-megapiksel f/1.7

Batarya: 3.320 mAh

Diğer Özellikler: 3.1, Type-C bağlantı, Parmak izi okuyucu,4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %58)

İşletim sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Boyutlar: 149,1 x 70,8 x 7,7 mm / 165 gr ağırlık

Trendyol’un Efsane Günler kampanyasında başka hangi ürünler var?

Aslında elektronik ürünler kategorisinin hemen hemen her başlığı altında indirimli ürün bulacağınız kampanya 20-25 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Kampanya sonuna dek, stoklarla sınırlı olan ürünleri uygun fiyatlardan satın alabileceksiniz.

Kulaklıktan elektrikli ev aletlerine, bilgisayarlardan akıllı saatlere kadar her ürüne ulaşmak için buraya tıklayıp kampanya sayfasına gitmeniz yeterli.