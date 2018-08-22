Trials Rising'in Yayınlanacağı Tarih Belli Oldu

Ubisoft, Trials Rising'in yayınlanacağı tarihi duyurdu. Geliştirici, katıldığı Gamescom'da oyunun kapalı beta sürümüyle ilgili bilgileri de paylaştı.

Ubisoft, uzun zamandır devam eden motosiklet oyunu serisinin son versiyonu Trials Rising’in çıkış tarihini duyurdu. Xbox One, PS4, PC ve Switch kullanıcılarına sunulacak Trials Rising, 12 Şubat 2019’da piyasaya sürülecek.

Serinin bir önceki oyunu Trials Fusion’ın aksiyonundan aşağı kalmayacak yeni Trials Rising’de Büyük Kanyon, Eyfel Kulesi, Everest Dağı gibi zorlu parkurlar yer alacak. Yeni oyunda aynı zamanda çoklu oyuncu modunu da beraberinde getiriyor. Rising’de yer alacak “Tandem” modu ile iki oyuncu birlikte çalışabilecek; her biri güç ve dengenin yüzde 50’sine katkıda bulunarak parkurda beraber sürüş yapabilecek.

Ubisoft, yayın tarihini duyurduğu Trials Rising’in 13 – 16 Eylül tarihleri arasında Xbox One, PlayStation 4 ve PC'de oynanabilecek kapalı beta sürümünü de duyurdu. Eğer bu kapalı beta sürümüyle ilgileniyorsanız, Trials Rising’in internet sayfasından kayıt olup, başvuru yapmanız gerekiyor. Başarılı bulunan başvurular 13 Eylül’den önce duyurulacak.

Trials Rising'in Gamescon 2018 Tanıtımını aşağıdan izleyebilirsiniz: