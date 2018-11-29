TRON, 100 Milyon Dolarlık Blok Zinciri Oyun Fonunu Duyurdu

TRON'un oyun fonu projesi basın açıklamasında duyuruldu.

Merkezi olmayan internet protokolü TRON, TRON Arcade adında bir blok zinciri oyun fonu lanse etme hakkındaki planlarını duyurdu. Firmanın iddialarına göre TRON Arcade, önümüzdeki üç yıl içerisinde 100 milyon dolarlık bir yatırım alacak.

TRON’un CEO’su Justin Sun’a göre Arcade, firmanın artan popülaritesi adına büyük bir rol oynayacak. Yaptığı basın açıklamasında “TRON, blok zinciri teknolojisinin değişmezliğinden yararlanarak oyun endüstrisinin karşılaştığı mevcut sorunların üstesinden gelmeye çabalıyor” ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“TRON Arcade, geliştiricilerin amacımıza katılmalarını teşvik etmede ve dünya çapındaki kullanıcılara en iyi blok zinciri oyun deneyimini sunmada çok önemli bir rol oynayacak.”

TRON, bugüne kadarki tanıtımlarından aşina olduğumuz bir şekilde kendi ağının artılarını kendi işlem (para alışverişi) hızıyla Ethereum’un işlem hızını karşılaştırarak gösterdi.