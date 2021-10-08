Şahan Gökbakar'dan TRT Spikeri Açıklaması: Kasıt Yok

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturan Milli Hentbolcu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soy isminin söylenmemesi meselesinde yeni bir gelişme yaşandı. Konuyu ti'ye alan bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, milli sporcunun kendisine ulaştığını ve olayda herhangi bir kasıt olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde özellikle de sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan bir gelişme yaşandı. Türkiye Kadın Milli Hentbol Takımı'nın resmi maçının canlı anlatımında büyük bir gafa imza atan spiker, kaleci olarak görev yapan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini söyledikten sonra bir süre duraksadı, sonra da başka bir oyuncunun ismini zikretti. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan bu durumun nedeninin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kaynaklandığını belirttiler. Kullanıcılara göre TRT, son yerel seçimlerde büyük farkla kazanan muhalefet parti adayının soy ismini bile zikretmek istememişti.

Sosyal medyada infial yaratan olay, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın dikkatinden kaçmadı. Komedyen konuyu ti'ye alan bir paylaşım yaptı. Gökbakar, o paylaşımında söz konusu spikeri canlandırıyor, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini söylerken baygınlık geçiriyor gibi yapıyordu. Şimdi bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gökbakar, paylaşımından sonra yaşananları yeni bir video ile anlattı.

TRT canlı yayınında yaşanan o anlar, kameralara böyle yansımıştı

Geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, Türkiye Kadın Milli Hentbol Takımı Kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal'ın kendisine bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Bu mesajın detaylarına da inen Gökbakar, milli sporcunun söz konusu spikeri yakınen de tanıdığını söylediğini, yaşanan olay sırasında hiçbir kasti durumun olmadığını belirttiğini ifade etti. Yaşanan olaylar silsilesi, bu açıklamayla kapanmış oldu.

Açık konuşmak gerekirse bu tür bir olayın bu şekliyle tatlıya bağlanmış olması oldukça önemli. Ancak Gökbakar'ın altını çizdiği bir husus var. Komedyen; bu açıklamanın olay sıcakken bizzat spikerin kendisi ya da TRT'den yapılmış olması durumunda olayın bu kadar infial yaratmayacağını ifade ediyor. Şayet Gökbakar'ın sözleri gerçekleşmiş olsaydı, devletin kanalı olarak hizmet veren TRT'yi hiçbir şekilde zan altında bırakmamış olacaktı...