Microsoft ile Truecaller arasında önemli bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında Truecaller'da, kullanıcının sesinden yapay zekâ destekli asistanlar oluşturulabilecek.

Dünyanın en popüler spam çağrı tespit platformlarından Truecaller, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği, kullanıcıların kendi seslerini kullanan yapay zekâ destekli sekreterler oluşturmalarını sağlayacak.

Aslına bakacak olursak Truecaller, hazır sesler üzerinden sekreter özelliği sunabiliyor. Yapılan iş birliği, bu hizmetin kapsamının genişlemesini sağlayacak. Yapay zekâ, kullanıcının kaydettiği sesi eğiterek, profesyonel bir asistan hâline getirecek.

Kullanıcı, görüşmeyi asistandan alabilecek

Truecaller ile Microsoft arasında yapılan iş birliği, kullanıcıya hiç fena olmayan bir deneyim sunabilecek. Bu bağlamda; kullanıcı, bir görüşmeyi yapay zekânın tamamlamasını sağlayabilecek veya görüşmenin bir noktasında kendisi devralabilecek.

Bu arada; Truecaller gibi uygulamaların tartışmalı olduğu bilgisini de paylaşalım. Bu tür uygulamalar, kullanıcı gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyorlar. Bu yüzden, eğer bu tür bir uygulama kullanacaksanız tüm riskleri göze aldığınızdan emin olun.