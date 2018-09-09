ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanacak yaptırımlar neticesinde Apple ürünlerinin zamlanmaması için yerli üretim çağrısı yaptı.

Trump, 8 Eylül'de attığı bir Tweet'te, fabrikaları Çin'de bulunan teknoloji devi Apple'a vergi muafiyeti seçeneğinin dahi olduğunu vurgulayarak ürünlerini ABD'de üretme çağrısı yaptı. ABD Başkanı'nın attığı Tweet tam olarak şöyle: "Çin'e uygulayabileceğimiz tarifeler sebebiyle Apple ürünlerinin fiyatları artabilir. Ancak bunu vergi muafiyeti ve vergi teşviki ile basitçe çözebiliriz. Çin yerine ABD'de üretim yapın. Yeni tesislerin inşaasını hemen başlatın. Bu heyacan verici!"

Trump, 8 Eylül'de yapmış olduğu bir diğer açıklamada ise Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere uygulanacak tarifelere ek olarak 267 milyar dolarlık yeni verginin de uygulanmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD, mevcut durumda 50 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulamakta. Çin'de üretilmiş olan 467 milyar dolarlık ürüne daha tarife getirilmesi iki ülke arasında yapılan tüm ticaretin gümrük vergisi altında ezileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Çin'den 505,5 milyar dolarlık ürün ithal eden ABD'nin bu yılın ilk çeyreği için ithalat rakamı ise 250 milyar dolara yakın.