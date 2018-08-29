ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde bu kez teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter vardı. Trump “tehlikeli sularda yüzüyorlar” diyerek son yıllarda yaşanan skandallara atıfta bulundu ve bir de uyarı yaptı.

ABD’nin Facebook olmadan seçilmesinin güç olduğu söylenen başkanı Donald Trump, yaptığı son söylemleriyle teknoloji devleriyle arasını açacak gibi. Bunun ardındaysa bir süredir sosyal medyanın politik tercihlere yönelik olan etkisi var. Trump’a göre sosyal medyanın büyük bir kısmını elinde bulunduran bu devler -özellikle Google- çok sayıda insandan faydalanıyor.

Trump’ın yalan haberler, sosyal medyanın etkisi ve daha pek çok medya teknolojisiyle ilgili olduğu biliniyor. Zaten başkan olarak seçilmesi konusunda çok önemli bir mecra olan Facebook ile olan destek iddiaları Trump seçildiği günden bu yana tükenmiyor. Bu kez ise konu biraz farklı.

Donald Trump’ın bu tepkisi, Google’ın arama sonuçlarını filtrelemesinden sonra geldi. Trump’ın bulunduğu bazı sonuçların ortadan kalkmasıyla gerçekleştirilen bu sınırlama, ABD Başkanının pek hoşuna gitmemiş gibi. Donald Trump tam olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bence Google gerçekten çok fazla insandan yararlanıyor, bu çok ciddi bir şey ve çok ciddi bir suçlama. Twitter, Facebook ve Google hakkında son dönemde neler olup bittiğine bakın. Daha dikkatli olsalar iyi olur, çünkü bunu insanlara yapamazlar. Bunu yapamazsınız. Biz muazzamız, sürekli binlerce şikâyet geliyor. Bu yüzden Google, Twitter ve Facebook’un çok çok tehlikeli sularda yüzdüklerini ve dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yaptıkları şey, nüfusun büyük bir bölümü için adil değil”

Google, konuyla ilgili açıklamasında “arama sonuçlarını politik duyguları manipüle etmek için sıralamadık” dedi. Trump, Facebook ve Twitter’a karşı hangi konudan şikayetçi olduğunu da tam olarak açıklamadı. Yine de tepe isimden gelen böyle bir açıklamanın ardının boş olduğunu düşünmemek gerekiyor. Facebook ve Twitter’ın, topladıkları kullanıcı verilerinden dolayı devam eden sayısız davaları var. Google, geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların konum bilgileri kapalı olsa bile onları takip ettiğini, bu verileri de reklam satın almak için depoladığını açıklamıştı.

Trump sanki arada doğruyu gösteren bir saat gibi kendisi hakkında bir bir gelişme yaşanınca, teknoloji devleriyle de arasını açtı. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek.