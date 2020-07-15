Trump’dan COVID-19 Aşısı Açıklaması: “Aşıda Harika Haber”

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. ABD’de bu ayın ilerleyen haftalarında 30 bin kişilik geniş bir COVID-19 aşı testine girilmesi hedefleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, son yıllarda yaşadığımız en büyük sorunlardan biri olarak kabul ediliyor. Pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüse karşı en etkili yöntemin aşı olduğu biliniyor. Salgın ilk ortaya çıktığı günden beri süregelen aşı çalışmalarında yavaş yavaş sona gelinmeye başlandı. 200’den fazla aşının geliştirme aşamasında olduğu açıklanırken, bu aşılardan bazıları insan denemelerini de başarılı bir şekilde tamamladı.

Aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Aşıda harika haber” şeklinde bir tweet attı. Geçtiğimiz günlerde “Çok çok yakın bir zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum” şeklinde bir başka tweet atan Trump’ın yaptığı son paylaşım ise artık aşının çok yakında hazır olacağı şeklinde yorumlandı.

New England Journal of Medicine dergisinde yer alan bir araştırmada, ABD’de bulunan ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ortaklığında geliştirilen aşı, şu ana kadar 45 gönüllü üzerinde denendi ve koronavirüse karşı bağışıklık sağladığına dair ümit verdiği açıklandı.

Aşı yapılan kişilerin kanında COVID-19’la savaşacak antikorlar üretiliyor

Koronavirüs aşısının yapıldığı gönüllüler üzerinde yapılan araştırmada, gönüllülerin kan testlerinde COVID-19’a yakalanıp iyileşen kişilerin seviyelerine benzer COVID-19’la savaşan antikorların geliştirildiği keşfedildi. Buna karşın gönüllülerde ciddi bir yan etki görülmese de yarısından fazlasında grip benzeri belirtilerin görüldüğü rapor edildi. Bu belirtilerin başında yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi diğer aşılarda görülen semptomlar yer aldı.

27 Temmuz’da daha geniş çaplı aşı testleri yapılacak

ABD’de geliştirilen aşının asıl test aşaması 27 Temmuz’da başlayacak. Bu süreçte 30 binden fazla kişiye enjekte edilecek aşının herhangi bir yan etkisinin olup olmadığı araştırılacak. Bu araştırmanın, COVID-19 aşısı konusunda yapılacak en büyük araştırma olacağı açıklandı.

İlk safhada genel olarak genç yetişkinler üzerinde denenen aşının, yeni testler sırasında asıl risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler üzerinde de deneneceği belirtildi.