Amerika Gerçekten Dünyanın Havası En Temiz Ülkesi mi?

Geçtiğimiz günlerde ABD başkanı Trump, paylaştığı bir tweet ile ABD'nin havasını dünyanın en temiz havası ilan etmişti.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi konular artık dünyanın en büyük gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bir yandan konuyla ilgili önlemler ve çalışmalar devam ederken bir yandan da şehirleşmeye ve gezegenin dengesini bozmaya devam ediyoruz. Konuyla ilgili en ilgi çekici açıklamalardan biri ise geçtiğimiz günlerde ABD başkanı Trump tarafından yapıldı. Trump'a göre dünyanın havası en temiz yeri Amerika.

Tabii ki ilk okuduğunda herkesin şaşıracağı bir açıklama bu çünkü 'Dünyanın havası en temiz yeri' deyince akla Amerika'nın dev binalarla kaplı büyük şehirlerinin silüeti gelmiyor. Ancak Trump, paylaştığı tweetinde bir de haritaya yer vermiş ve haritada Amerika'nın havası 'bembeyaz' gösteriliyor. Peki bu harita gerçekten de Amerika'nın havasının temiz olduğunun kanıtı mı?

Aslında durum hiç de öyle değil çünkü Trump'ın paylaştığı harita, Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan ve dünya üzeride insanların hangi bölgelerde ne yoğunlukta ultra ince partikül madde (PM) soluduğunu gösteren bir çalışma. PM ise hava kirliliği ölçümünde değerlendirilmeye alınan ölçütlerden sadece biri. İklim değişikliği ve hava kirliliği konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarına göre ise ABD aslında ozon kimyasının değişmesine sebep olan en kritik ülkelerden biri ve gelecekte çok daha fazla ozon kirliliğine sebep olacak.

Üstelik söz konusu PM değeri en temiz havası olan ülke olmak anlamına gelseydi de ABD birinci sırada olamayacaktı çünkü PM söz konusu olduğunda dünyanın en temiz havası Yeni Zelanda'da. ABD ise bu sıralamada 7. sırada. Tüm hava kirliliği ölçüm kriterleri değerlendirildiğindeyse dünyanın havası en temiz ülkesinin İsveç olduğu tespit edilmiş durumda.