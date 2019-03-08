Trump’ın “Tim Apple” Gafına, Tim Cook'tan Eğlenceli Karşılık

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine ‘Tim Apple’ olarak seslenmesine, Apple CEO’su Tim Cook’un cevabı oldukça eğlenceli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın zaman zaman yaptığı gaflar oldukça meşhur. Trump, internetin en çok eğlendiği kişilerden birisi ve sık sık internet memelerine konu oluyor.

ABD Başkanı, dün gerçekleştirilen bir toplantıda Apple CEO’su Tim Cook’a yanlışlıkla Tim Apple demişti. Yapılan yüzlerce şakadan sonra Apple CEO’su oldukça basit ancak eğlenceli bir tepki verdi. Cook, Twitter’daki kullanıcı adını değiştirerek Tim Apple yaptı. Apple sözcüğünü doğrudan yazmak yerine ise firmanın logosunu kullandı.

Logo muhtemelen yalnızca Apple cihazlarda görünüyor çünkü bu sembol standart karakter paketinin bir parçası değil. Beyaz Saray’dan gelen resmi yazıda yapılan küçük bir ‘çakallık’ ile Trump’ın gafı örtbas edilmeye çalışıldı. Bu yazıda Trump’ın sözcükleri “Tim - Apple” şeklinde yazılarak Tim ve Apple’a ayrı ayrı teşekkür edilmiş gibi gösterildi. Öte yandan bu, ABD Başkanı tarafından ilk defa yapılan bir şey değil. Aynısı daha önce Lockheed CEO’su Marillyn Hewson’un başına gelmişti. ABD Başkanı, CEO’ya Marillyn Lockheed demişti.

Trump’ın gafı pek çok komedi programına da malzeme oldu.